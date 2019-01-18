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18 января 2019 года 09:50

Цены на нефть завершают подъемом третью неделю подряд

Американские фондовые индексы ликвидировали снижение и завершили торги в четверг в "зеленой зоне". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают подъемом третью неделю подряд.

Американские фондовые индексы ликвидировали снижение и завершили торги в четверг в "зеленой зоне" третий день подряд на сообщениях о том, что власти США рассматривают возможность смягчения пошлин на некоторые товары из Китая.

Вместе с тем понижательное давление оказывали отчетность банка Morgan Stanley и американское расследование в отношении китайской компании Huawei. Кроме того, участники рынка считают, что приостановка работы правительства США, которая продолжается уже 27-й день подряд, может отрицательно сказаться на экономических показателях за первый квартал.

По данным The Wall Street Journal, министерство юстиции США проводит расследование в связи с подозрениями, что Huawei украла сведения T-Mobile, составляющие коммерческую тайну.

Инвесторы и аналитики по-прежнему рассчитывают на торговые переговоры США и Китая на высоком уровне, когда в конце января в Вашингтоне прибудет делегация из Пекина во главе с вице-премьером КНР Лю Хэ. Однако новое расследование в отношении Huawei может способствовать дальнейшему охлаждению отношений между двумя странами.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе неожиданно уменьшилось на 3 тыс. - до минимальных за пять недель 213 тыс. Эксперты в среднем ожидали повышения показателя до 220 тыс.

Отмечается, что число заявок упало, несмотря на приостановку работы правительства США, что говорит о высоком спросе на рабочую силу в Штатах в начале года.

Индекс деловой активности Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии в январе подскочил до максимума с октября - 17 пунктов по сравнению с декабрьскими 9,1 пункта. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 9,5 пункта. Положительное значение индикатора говорит об усилении активности бизнеса.

Цены бумаг производителей военной техники выросли в четверг на заявлениях президента США Дональда Трампа о планах разместить на Аляске 20 новых станций перехвата ракет. Northrop Grumman прибавила 3,3%, Lockheed Martin - 2,4%, Raytheon - 2,2%, Boeing - 2%.

Капитализация производителя красок PPG Industries выросла на 4,7% после публикации отчетности, которая была выше ожиданий рынка. Вместе с тем PPG дала слабый прогноз на I полугодие.

Котировки акций Amazon.com Inc. повысились на 0,6% на сообщениях Consumer Intelligence Research Partners о том, что число клиентов премиальной программы Amazon Prime достигло 101 млн человек.

Акции Morgan Stanley подешевели на 4,4%. Банк увеличил прибыль в IV квартале в 2,4 раза, но она оказалась слабее консенсус-прогноза, а его выручка упала более чем на 10%.

Курс ценных бумаг железнодорожного оператора CSX упал на 0,4%, хотя его квартальная выручка увеличилась на 10%, до $3,14 млрд, превысив прогноз, составлявший $3,12 млрд.

Рыночная стоимость владельца ювелирных магазинов Signet Jewelers рухнула на 25%. Компания ухудшила прогнозы результатов за IV финквартал и 2019 фингод в целом, поскольку продажи в предрождественский период были слабее ожиданий.

Индекс Dow Jones Industrial Average к концу сессии 18 января поднялся на 162,94 пункта (0,67%), до 24370,10 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 19,86 пункта (0,76%), до 2635,96 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 49,77 пункта (0,71%) и составил 7064,46 пункта.

При этом начало года для Standard & Poor's 500 и Russell 2000 стало лучшим с 1987 года - за первые 12 сессий они прибавили 5,2% и 8,8% соответственно, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. За тот же период Dow Jones поднялся на 4,6%, Nasdaq Composite - на 6,8%.

Однако 1987 год запомнился инвесторам не рекордным ростом в начале года, а беспрецедентным обвалом индекса Dow Jones в "черный понедельник" 19 октября.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в пятницу на растущем оптимизме трейдеров в отношении торговых переговоров между США и Китаем.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 1%, тайваньский TAIEX - на 0,5%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,5%.

По данным The Wall Street Journal, американские официальные лица обсуждают возможность отмены дополнительных пошлин, введенных на импорт из КНР, чтобы успокоить финансовые рынки и ускорить достижение компромисса с Пекином по торговым вопросам.

Идея снизить пошлины была предложена в ходе обсуждений главой Минфина Стивеном Мнучиным, который считает, что это поможет добиться уступок от Пекина. Однако против этого предложения выступил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, говорят источники газеты.

Президент Дональд Трамп в последние дни оптимистично высказывался в отношении перспективы достижения соглашения с КНР.

Тем временем, Китай накануне объявил, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ отправится в США 30-31 января для участия в следующем раунде торговых переговоров с представителями американской стороны.

"Азиатские рынки позитивно встретили новые сигналы о том, что США заинтересованы в преодолении спора с Китаем", - отмечает аналитик IG Цзини Пань.

"Несмотря на то, что скепсис сохраняется, именно сигналы продвижения Вашингтона и Пекина в торговом споре толкают рынок вверх в пятницу", - цитирует эксперта MarketWatch.

Статданные из Японии, обнародованные в пятницу, указали на продолжающееся ослабление инфляции.

Темпы роста потребительских цен без учета свежих продуктов питания в Японии, ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Центробанком страны, в декабре 2018 года замедлились по сравнению с предыдущим месяцем.

Показатель увеличился на 0,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. В ноябре темпы роста составили 0,9%, в октябре - 1%.

Акции японского производителя электроники Nidec, являющегося поставщиком Apple, подешевели в ходе торгов на 1,2%. Накануне компания ухудшила прогнозы прибыли и выручки на текущий финансовый год, отметив, в частности, ослабление спроса в Китае.

Еще один азиатский поставщик Apple - Taiwan Semiconductor - накануне сообщил о слабом изменении чистой прибыли в четвертом квартале 2018 года из-за отсутствия роста спроса на смартфоны Apple. Бумаги компании теряют в цене 0,9% в пятницу.

Тем временем, котировки акций гонконгских поставщиков Apple - AAC и Sunny Optical - прибавляют соответственно 3,3% и 4,1% в ходе торгов.

Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают подъемом третью неделю подряд на сигналах сокращения добычи странами ОПЕК+.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составляет $61,77 за баррель, что на $0,59 (0,96%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В четверг эти контракты снизились в цене на $0,14 (0,23%) - до $61,18 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,58 (1,11%) - до $52,65 за баррель. По итогам торгов 17 января контракт снизился в цене на $0,24 (0,46%) - до $52,07 за баррель.

С начала этой недели фьючерсы на Brent подорожали на 2,2%, с начала месяца подъем цены составляет уже 14,8%. Стоимость WTI выросла за неделю на 1,3%, за три последние недели - на 16%.

Добыча нефти в странах ОПЕК в декабре упала на 751 тыс. б/с, максимальными темпами за два года, сообщила в четверг организация. Саудовская Аравия сократила производство на 468 тыс. б/с, до 10,55 млн б/с, Иран - на 159 тыс. б/с, до 2,77 млн б/с. Также в декабре значительно сократила объемы Ливия, освобожденная от обязательств по сдерживанию добычи - на 172 тыс. б/с, до 928 тыс. б/с.

Россия старается как можно быстрее снизить добычу нефти до объемов, оговоренных по сделке ОПЕК+, заявил в четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Подъем нефтяного рынка ограничивают сигналы роста производства нефти в США. Министерство энергетики США в среду сообщило, что добыча нефти в стране на прошлой неделе увеличилась на 200 тыс. баррелей в сутки - до 11,9 млн б/с, что является максимальным показателем с 1983 года.


Опубликовано: /Финмаркет/
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