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18 января 2019 года 11:45

Рынок акций РФ утром обновил максимумы индексов с начала октября на внешнем оптимизме

Москва. 18 января. Рынок акций РФ утром в пятницу обновил максимумы индексов с начала октября (когда был зафиксирован исторический пик индекса МосБиржи - выше 2500 пунктов) на фоне позитивной динамики внешних площадок в ожидании успешных итогов торговых переговоров США и Китая.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2460,58 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1167,92 пункта (+0,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,1%.

Доллар стоит 66,38 рубля (+0,01 рубля).

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,1%), "Мосбиржи" (+1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%).

Просели "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,3%) и "Мечела" (-0,2%).

Индексы в США накануне выросли третий день подряд на сообщениях о том, что власти США рассматривают возможность смягчения пошлин на некоторые товары из Китая.

По данным The Wall Street Journal, американские официальные лица обсуждают возможность отмены дополнительных пошлин, введенных на импорт из КНР, чтобы успокоить финансовые рынки и ускорить достижение компромисса с Пекином по торговым вопросам.

Идея снизить пошлины была предложена в ходе обсуждений главой Минфина Стивеном Мнучиным, который считает, что это поможет добиться уступок от Пекина. Однако против этого предложения выступил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, говорят источники газеты.

Президент Дональд Трамп в последние дни оптимистично высказывался в отношении перспективы достижения соглашения с КНР.

Вместе с тем понижательное давление оказывали отчетность банка Morgan Stanley и американское расследование в отношении китайской компании Huawei. Кроме того, участники рынка считают, что приостановка работы правительства США, которая продолжается уже 27-й день подряд, может отрицательно сказаться на экономических показателях за первый квартал.

Инвесторы и аналитики по-прежнему рассчитывают на торговые переговоры США и Китая на высоком уровне, когда в конце января в Вашингтон прибудет делегация из Пекина во главе с вице-премьером КНР Лю Хэ. Однако новое расследование в отношении Huawei может способствовать дальнейшему охлаждению отношений между двумя странами.

Индекс деловой активности Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии в январе подскочил до максимума с октября - 17 пунктов по сравнению с декабрьскими 9,1 пункта. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 9,5 пункта. Положительное значение индикатора говорит об усилении активности бизнеса.

В пятницу в Азии также преобладал рост индексов (Япония выросла на 1,3%, Китай - на 1,4%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,7-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,3%).

Китай накануне объявил, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ отправится в США 30-31 января для участия в следующем раунде торговых переговоров с представителями американской стороны.

Нефть в пятницу дорожает, завершая подъемом третью неделю подряд на сигналах сокращения добычи странами ОПЕК+; цена Brent на $1,2 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $61,71 за баррель (+0,9% и -0,2% накануне), мартовская цена WTI - $52,88 за баррель (+1% и -0,5% в четверг).

Добыча нефти в странах ОПЕК в декабре упала на 751 тыс. б/с, максимальными темпами за два года, сообщила в четверг организация. Саудовская Аравия сократила производство на 468 тыс. б/с (до 10,55 млн б/с), Иран - на 159 тыс. б/с (до 2,77 млн б/с). Также в декабре значительно сократила объемы Ливия, освобожденная от обязательств по сдерживанию добычи - на 172 тыс. б/с (до 928 тыс. б/с).

Россия старается как можно быстрее снизить добычу нефти до объемов, оговоренных по сделке ОПЕК+, заявил в четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Подъем нефтяного рынка ограничивают сигналы роста производства нефти в США. Министерство энергетики США в среду сообщило, что добыча нефти в стране на прошлой неделе увеличилась на 200 тыс. баррелей в сутки - до 11,9 млн б/с, что является максимальным показателем с 1983 года.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, дискуссии о возможной ликвидации части заградительных пошлин США против Китая стимулировали рост котировок нефти. Кроме того, свежий доклад ОПЕК показал, что картель снизил производство на 751 тыс. б/с в декабре, что позволило немного забыть о том, что добыча в США достигла очередного рекорда в 11,9 млн б/с.

Накануне президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс говорил о том, что наступило время, когда ФРС стоит сделать паузу в повышении ставки из-за роста неопределенности в экономике, что также стало фактором поддержки рынка акций, полагает аналитик.

По словам руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта, сообщения, что Вашингтон обдумывал отмену китайских тарифов, чтобы ускорить заключение торговой сделки, оживили покупки акций. Вскоре эти слухи были опровергнуты в министерстве финансов, которое сообщило, что ведомство не давало подобных рекомендаций по пошлинам. Однако этого оказалось достаточно, чтобы вдохнуть оптимизм в фондовые площадки, который перекинулся на Азию.

Несмотря на опровержения, участники рынка решили, что дыма без огня не бывает, и возродили надежды на то, что две страны в скором времени все же придут к консенсусу по ключевым торговым вопросам. Китайский вице-премьер в конце месяца прибудет в США для проведения нового раунда переговоров.

Продолжающийся "шатдаун" правительства США пока не оказывает существенного давления на доллар, однако разговоры о его негативных последствиях усиливаются и на определенном этапе могут привести к новой волне ликвидации "длинных" позиций по американской валюте, полагает эксперт.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, тема торговых противоречий США-Китай на протяжении последних недель дает надежду на некоторое улучшение ситуации - к недавним переговорам, которые стороны обозначили как весьма продуктивные, добавились комментарии в WSJ со ссылкой на свои источники, что "власти США рассматривают отмену импортных пошлин на китайские товары как способ успокоить рынки, а также как средство Пекину для стимула пойти на более глубокие уступки в торговой войне". До окончания временного "перемирия", заключенного между сторонами на саммите G20 в Буэнос-Айресе, остается чуть более месяца, в этот срок крайне желательно будет увидеть направленные шаги сторон по заключению торговой сделки для сохранения риск-аппетита.

В то же время говорить о безоблачных перспективах рисковых активов не приходится, поскольку уже почти четыре недели в Штатах наблюдается частичный "шатдаун". Представитель МВФ Джерри Райс заявил, что "чем дольше длится пауза в работе властей, тем сильнее она скажется на экономике", и призвал Конгресс и исполнительную власть к сотрудничеству и поиску компромисса.

Учитывая общее улучшение аппетита к риску и преодоление индексом МосБиржи рубежа 2450 пунктов следующей целью для индекса может стать диапазон 2480-2500 пунктов, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно позитивны после появления в СМИ сообщений о возможности полной или частичной отмены пошлин на импорт товаров из Китая. Новости перекрыли негатив, связанный с ситуацией вокруг Huawei и ZTE, а также слабые квартальные данные Morgan Stanley.

Палата представителей США приняла резолюцию, осуждающую снятие санкций с "РусАла" и аффилированных компаний, однако данный фактор является формальным, так как днем ранее аналогичная резолюция была отклонена в Сенате.

Нефть Brent закрепляется выше $61 за баррель, сохраняя ближайшую ключевую поддержку $59,6 за баррель. В пятницу на рынке ждут ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (12:00 МСК) и еженедельный отчет Baker Hughes о динамике активных буровых установок в США. Также интерес представляют розничные продажи Великобритании в декабре (12:30 МСК), промышленное производство США в декабре (17:15 МСК), предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета в январе (18:00 МСК).

Для индекса РТС целью роста выступает уровень 1170 пунктов, для индекса МосБиржи после закрепления выше 2450 пунктов целью становится 2475 пунктов, считает Е.Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (+7,4%), акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+6,6%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+6,4%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+2,7%).

Подешевели "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-9,3%), бумаги "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-2,6%), ПАО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (-2%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 7,394 млрд рублей (из них 2,714 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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