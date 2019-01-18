18 января 2019 года 10:22
Рубль слегка укрепился к доллару и евро на старте торгов на фоне растущей нефти
Москва. 18 января. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне растущих нефтяных цен.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,25-66,43 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,255 руб./$1 (-11,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 75,495 руб./EUR1 (-9,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 10,5 копейки к уровню закрытия четверга и составила 70,41 рубля.
Доллар при этом оказался на 18,88 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 13,8 копейки ниже официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное укрепление рубля к доллару и евро в начале торгов 18 января связано, прежде всего, с растущими мировыми ценами на нефть, которые завершают подъемом третью неделю подряд на сигналах сокращения добычи странами ОПЕК+. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск составляет $61,88 за баррель, что на 1,14% выше уровня закрытия предыдущей сессии. В четверг эти контракты снизились в цене на 0,23% - до $61,18 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 1,2% - до $52,99 за баррель.
Добыча нефти в странах ОПЕК в декабре упала на 751 тыс. б/с, максимальными темпами за два года, сообщила в четверг организация. Саудовская Аравия сократила производство на 468 тыс. б/с, до 10,55 млн б/с, Иран - на 159 тыс. б/с, до 2,77 млн б/с. Также в декабре значительно сократила объемы Ливия, освобожденная от обязательств по сдерживанию добычи, - на 172 тыс. б/с, до 928 тыс. б/с. Россия старается как можно быстрее снизить добычу нефти до объемов, оговоренных по сделке ОПЕК+, заявил в четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
18 января 2019 года 20:03
Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, воодушевленными ожиданиями паузы в ужесточении монетарной политике Федрезерва США, прогресса в торговых переговорах США и Китая, а также снятия санкций Минфина США с "РусАла" и En+ Group; индексы Мосбиржи и РТС обновили максимумы с начала октября 2018 года, когда индекс МосБиржи достигал исторического максимума (2501 пункт). читать дальше
.
18 января 2019 года 19:39
Москва. 18 января. Доллар США и евро умеренно снижаются в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль усилил укрепление к бивалютной корзине вслед за ускорившей рост нефтью, нивелируя покупки валюты рядом участников рынка перед выходными. читать дальше
.
18 января 2019 года 19:28
Москва. 18 января. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за мировыми площадками, воодушевленными ожиданиями успешных итогов торговых переговоров США и Китая; индекс МосБиржи превысил 2470 пунктов и обновил максимум с 3 октября 2018 года, когда был зафиксирован исторический пик (2501,59 пункта). читать дальше
.
18 января 2019 года 19:26
Москва. 18 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets (EM) и локальному снижению санкционных рисков из-за занятости американского истеблишмента своими внутренними проблемам читать дальше
.
18 января 2019 года 19:23
"Российский фондовый рынок заканчивает неделю на оптимистичной ноте и четырехмесячных максимумах, - констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Благодаря внешнему позитиву в течение всего дня покупки в российских акциях преобладали. Так, "быки" были поддержаны ростом рынка... читать дальше
.
18 января 2019 года 18:32
В первой половине торгового дня рубль отступал, однако смог отстоять рубеж в 66,5 руб. В дальнейшем отечественная валюта перешла к укреплению, используя несколько улучшившийся внешний фон. Так, котировки нефти марки Brent во второй половине дня предпринимали новые попытки вернуться на отметку в 62... читать дальше
.
18 января 2019 года 18:02
По мнению аналитика компании "Алор Брокер" Евгения Корюхина, все говорит в пользу того, что Индекс Московской биржи сегодня уверенно закроется выше сопротивления 2445 пунктов. Таким образом, дорога на покорение исторических максимумов открыта!
Внешний фон также пока располагает к покупкам: в... читать дальше
.
18 января 2019 года 17:30
"В пятницу фунт отступает от двухмесячных максимумов в районе психологической отметки 1.30. В целом же уходящая неделя, несмотря на изобилие локальных рисков и отсутствие откровенно оптимистичных настроений в рядах инвесторов, выдалась весьма плодотворной для британской валюты. Стерлинг неплохо... читать дальше
.
18 января 2019 года 16:28
риск-аппетиты инвесторов остаются на подъеме, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Набор факторов, способствующих покупке риска, за неделю не претерпел кардинальных изменений - участники рынка ожидают подтверждения гибкости в позиции ФРС на ближайших заседаниях. В отношении... читать дальше
.
18 января 2019 года 15:57
"Рубль начинал день с укрепления, но в конце недели сталкивается с желанием спекулянтов зафиксировать прибыль. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4105 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,87%, недельная до 7,91%, а месячная остаётся на уровне 8,23%. На текущей... читать дальше
.
18 января 2019 года 15:44
Москва. 18 января. Изменения доллара США и евро в ходе дневных торгов на "Московской бирже" в пятницу незначительные; рубль приостановил укрепление к бивалютной корзине из-за фиксации прибыли участниками рынка в конце недели, несмотря на продолжающийся рост нефтяных цен. читать дальше
.
18 января 2019 года 15:23
Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций ПАО "АЛРОСА" - крупнейшего в мире производителя алмазов. Рентабельность по EBITDA остается у компании одной из самых высоких на рынке, что говорит о значительной недооценке компании. На основании этого по акциям компании подтверждается... читать дальше
.
18 января 2019 года 14:53
"Криптовалюты остаются зажаты в жестком диапазоне, продолжая испытывать на себе кризис идеи, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Биткоин вновь движется в сторону $3700, однако текущая ситуация оживляет воспоминания летнего затишья, которое впоследствии обернулось новой волной... читать дальше
.
18 января 2019 года 14:18
Согласно опубликованным в среду данным, цены на новое жилье в Китае в декабре продолжили рост, но самыми медленными темпами за восемь месяцев, указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. Месячный прирост составил 0,77%, годовой - 10,6%. Положительную... читать дальше
.
18 января 2019 года 13:50
"Российский фондовый рынок находится на позитиве. Рублёвый индекс "Московской биржи" в первой половине дня торгуется в "плюсе" на 0,6%, вблизи отметки 2460 пунктов, при этом валютный РТС растёт почти 1%, добравшись до 1170 пунктов. Кардинальных изменений на фондовых рынках Европы и России до конца... читать дальше
.