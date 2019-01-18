Рубль слегка укрепился к доллару и евро на старте торгов на фоне растущей нефти

Москва. 18 января. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне растущих нефтяных цен.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,25-66,43 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,255 руб./$1 (-11,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 75,495 руб./EUR1 (-9,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 10,5 копейки к уровню закрытия четверга и составила 70,41 рубля.

Доллар при этом оказался на 18,88 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 13,8 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное укрепление рубля к доллару и евро в начале торгов 18 января связано, прежде всего, с растущими мировыми ценами на нефть, которые завершают подъемом третью неделю подряд на сигналах сокращения добычи странами ОПЕК+. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск составляет $61,88 за баррель, что на 1,14% выше уровня закрытия предыдущей сессии. В четверг эти контракты снизились в цене на 0,23% - до $61,18 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 1,2% - до $52,99 за баррель.

Добыча нефти в странах ОПЕК в декабре упала на 751 тыс. б/с, максимальными темпами за два года, сообщила в четверг организация. Саудовская Аравия сократила производство на 468 тыс. б/с, до 10,55 млн б/с, Иран - на 159 тыс. б/с, до 2,77 млн б/с. Также в декабре значительно сократила объемы Ливия, освобожденная от обязательств по сдерживанию добычи, - на 172 тыс. б/с, до 928 тыс. б/с. Россия старается как можно быстрее снизить добычу нефти до объемов, оговоренных по сделке ОПЕК+, заявил в четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак.