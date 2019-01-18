Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут слегка подрасти на внешнем позитиве

Москва. 18 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка подрасти на фоне позитивных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы ликвидировали снижение и завершили торги в четверг в "зеленой зоне" третий день подряд на сообщениях о том, что власти США рассматривают возможность смягчения пошлин на некоторые товары из Китая. Вместе с тем понижательное давление оказывали отчетность банка Morgan Stanley и американское расследование в отношении китайской компании Huawei. Кроме того, участники рынка считают, что приостановка работы правительства США, которая продолжается уже 27-й день подряд, может отрицательно сказаться на экономических показателях за первый квартал.

Инвесторы и аналитики по-прежнему рассчитывают на торговые переговоры США и Китая на высоком уровне, когда в конце января в Вашингтоне прибудет делегация из Пекина во главе с вице-премьером КНР Лю Хэ. Однако новое расследование в отношении Huawei может способствовать дальнейшему охлаждению отношений между двумя странами. По данным The Wall Street Journal, министерство юстиции США проводит расследование в связи с подозрениями, что Huawei украла сведения T-Mobile, составляющие коммерческую тайну.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в пятницу на растущем оптимизме трейдеров в отношении торговых переговоров между США и Китаем. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,24%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 1%, тайваньский TAIEX - на 0,5%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,5%.

По данным The Wall Street Journal, американские официальные лица обсуждают возможность отмены дополнительных пошлин, введенных на импорт из КНР, чтобы успокоить финансовые рынки и ускорить достижение компромисса с Пекином по торговым вопросам. Идея снизить пошлины была предложена в ходе обсуждений главой Минфина Стивеном Мнучиным, который считает, что это поможет добиться уступок от Пекина. Однако против этого предложения выступил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, говорят источники газеты. Президент Дональд Трамп в последние дни оптимистично высказывался в отношении перспективы достижения соглашения с КНР.

В свою очередь цены на нефть растут в пятницу и завершают подъемом третью неделю подряд на сигналах сокращения добычи странами ОПЕК+. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск составляет $61,88 за баррель, что на 1,14% выше уровня закрытия предыдущей сессии. В четверг эти контракты снизились в цене на 0,23% - до $61,18 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 1,18% - до $52,98 за баррель.

Добыча нефти в странах ОПЕК в декабре упала на 751 тыс. б/с, максимальными темпами за два года, сообщила в четверг организация. Саудовская Аравия сократила производство на 468 тыс. б/с, до 10,55 млн б/с, Иран - на 159 тыс. б/с, до 2,77 млн б/с. Также в декабре значительно сократила объемы Ливия, освобожденная от обязательств по сдерживанию добычи - на 172 тыс. б/с, до 928 тыс. б/с. Россия старается как можно быстрее снизить добычу нефти до объемов, оговоренных по сделке ОПЕК+, заявил в четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,6 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,687 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,298 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение в рамках коррекции.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 января снизился на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,38 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,04%, опустившись до 578,22 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Транснефть-001P-05" (-2,2%), "Газпром капитал БО-03" (-0,74%) и "Роснефть-002Р-05" (-0,54%), а в лидерах роста - облигации "Газпромбанк БО-17" (+1,5%), "РЖД-001P-02R" (+0,94%) и "ФПК-001Р-03" (+0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России завершил размещение трех выпусков структурных облигаций серий ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-41R, ИОС-ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-53R, ИОС-ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-54R, на общую сумму 2,8 млрд рублей. Сбербанк разместил 46,95% выпуска облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-41R на сумму 1,408 млрд рублей, 99,99% выпуска серии ИОС-ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-54R на сумму 999 млн рублей и 39,35% выпуска серии ИОС-ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-53R на сумму 393 млн рублей. Эмитент начал собирать заявки на эти облигации 7 декабря. Ставка купона составила 0,01% годовых. Дополнительный доход облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-41R привязан к динамике котировок акций Tiffany & Co, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton и Compagnie Financiere Richemont SA.

Кроме того, 17 января Сбербанк начал размещение структурных облигаций серий ИОС-ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-53R и ИОС-ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-54R общим номинальным объемом 2 млрд рублей. Объем каждого из выпусков по 1 млрд рублей. Срок погашения выпусков - 27 июля 2022 года. Бонды размещались по цене 100% от номинала. По обоим выпускам предусмотрена выплата одного купона. По выпуску серии 53R ставка купона составит 0,74% годовых, по выпуску 54R - 1,35% годовых. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного дохода, значение которого зависит от уровня волатильности, значения ставки LIBOR и стоимости паев, входящих в динамическую корзину. Данные паи торгуются на NYSE Arca.

Сбербанк России с 18 по 24 января будет собирать заявки на структурные облигации серии ИОС-KR_FIX-90d-001Р-56R объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на облигации будет проходить в рабочие дни с 10:00 МСК до 18:30 МСК. 25 января эмитент начнет размещение этих облигаций. Дата окончания размещения бумаг - не позднее 22 февраля. Дата погашения выпуска - 25 апреля 2019 года. Бонды будут размещаться по цене 100% от номинала. По выпуску предусмотрена выплата одного купона, ставка - 0,01% годовых. Кроме того, по облигациям выплачивается дополнительный доход, который зависит от динамики ключевой ставки ЦБ. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ВЭБ 18 января проведет сбор заявок инвесторов на пятилетние бонды серии ПБО-001Р-13 объемом не менее 5 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона установлен как премия не выше 120 базисных пунктов к пятилетним ОФЗ. Техническое размещение запланировано на 25 января. Организатором размещения выступает БК "Регион". ВЭБ фактически станет первым эмитентом из корпоративного сектора, который в 2019 году протестирует первичный долговой рынок.

ООО "ВТБ Лизинг Финанс" установило ставку 19-20-го купонов биржевых облигаций серии БО-04 в размере 8,95% годовых. Эмитент провел размещение 10-летнего выпуска БО-04 объемом 8 млрд рублей в июле 2014 года. По облигациям выплачиваются квартальные купоны. Ставка текущего купона составляет 8,35% годовых. Бонды имеют амортизационную структуру погашения: по 5,263% от номинала выплачиваются через каждые полгода, начиная с даты выплаты 4-го купона. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 25 января.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 14-го купона биржевых облигаций серии БО-03 в размере 7,95% годовых. Десятилетние облигации серии БО-03 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона. Ставка текущего купона - 7,7% годовых.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") определило ставку 14-го купона облигаций 22-й серии в размере 6,8% годовых, 16-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 5,3% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 22-й серии объемом 10 млрд рублей в августе 2012 года. Ставка 1-го купона определена по результатам book building в размере 9% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-20-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 2,5% годовых. По выпуску объявлена 10-летняя оферта с исполнением 3 августа 2022 года. Срок обращения облигаций - 15 лет. Бумаги имеют 30 полугодовых купонных периодов. Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. Объем каждого выпуска составляет 20 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 35 лет. Ставка первого купона установлена в размере 17,9% годовых. Ставка 2-120-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. Купоны квартальные.

ООО "Регион-инвест" установило ставку 8-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 7,85% годовых. Бумаги серии БО-01 объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 7 лет были размещены в июле 2015 года. Ставка текущего купона - 7,35% годовых. В настоящее время в обращении находятся дебютные классические облигации компании на 3 млрд рублей и 6 выпусков биржевых облигаций на 55 млрд рублей.

Банк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, установил ставку 8-го купона облигаций серии БО-25 в размере 1% годовых. Пятилетние бумаги объемом 6 млрд рублей банк разместил в июле 2015 года. Ставка текущего купона - 5% годовых. В конце декабря банк выставил на 30 января дополнительную оферту по облигациям данного выпуска по цене 100% от номинальной стоимости. Банк обязуется выкупить до 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу с 22-го по 28-е января. Агентом по приобретению бондов выступит Росбанк (MOEX: ROSB).