Утренние прогнозы: цели роста

На утро пятницы аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов акциями возможно повышение. В прессе США появились сообщения о предложении Казначейства снизить пошлины на импорт из Китая - сообщения не были подтверждены Казначейством, но вызвали некоторый оптимизм на рынке акций США, который был поддержан высказыванием главы ФРБ Чикаго Ч. Эванса о готовности не спешить с подъемом процентных ставок. Улучшение внешнего фона может способствовать восстановлению спроса и на российском рынке. С позиций технического анализа, в случае подтверждения пробоя уровня 1150 пунктов по индексу РТС станет возможным заметное повышение".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Азиатские рынки рассчитывают на прогресс переговоров США и КНР по торговым вопросам. Отечественный рынок начнёт торги в "плюсе".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Уверенный рост цен на энергоносители и позитив на ведущих мировых фондовых площадках не обойдут стороной российский фондовый рынок в пятницу. Ближайшими целями роста по индексу МосБиржи, на наш взгляд, станут уровни 2461 и 2473 пункта, по индексу РТС за счет возможного укрепления рубля мы ожидаем более умеренного повышения в район 1164 пунктов".

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский фондовый рынок вчера продемонстрировал позитивную динамику, а индекс МосБиржи в очередной раз приблизился к отметке в 2450 пунктов. Учитывая общее улучшение аппетита к риску, вероятность преодоления данного рубежа возрастает, и при таком сценарии следующей целью для индекса может стать диапазон 2480-2500 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон для российского рынка акций в первой половине дня складывается очень неплохой. После вчерашнего роста американских индексов на 0,5% фьючерсы на них прибавляют сегодня с утра четверть процента. Более чем на процент растет нефть. Все это говорит о том, что наш рынок акций откроется с ростом около 0,2% и, судя по настрою, вполне может пойти вверх. Но, конечно, итоги для определятся динамикой фондовой Америки. Если внешние настроения будут позитивные, рынок акций вполне может избежать пусть и не большой, но все-таки традиционной пятничной коррекции. Пока на финансовом горизонте рисков не видно, Штаты находятся в восходящем тренде, поэтому "лонги" в принципе через выходные переносить относительно безопасно. Но эти рассуждения верны лишь в том случае, если сегодня индекс МосБиржи сможет уйти существенно выше сопротивления 2445 пунктов. Все желания зафиксировать прибыль рано или поздно наталкивались на покупки, и после консолидации в районе сопротивления у индекса достаточно сил, чтобы пробить сопротивление".