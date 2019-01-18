Поддержкой для рубля в краткосрочной перспективе продолжит выступать фактор налоговых платежей - "Нордеа Банк"

"Рубль в ходе утренних торгов пятницы демонстрировал попытки укрепиться в основных валютных парах на фоне позитивной динамики нефтяных цен и нейтральном внешнем фоне в отношении рисковых активов. Валюты развивающихся рынков сегодня не демонстрируют единой динамики. Позитив в отношении торговых переговоров между США и КНР не получил развития, поскольку Минфин США опроверг сообщение о возможности снижения пошлин на китайские товары. Сегодня в фокусе рынка будет отчет рейтингового агентства S&P, которое опубликует решение по суверенному рейтингу и прогнозу по России. Изменений рейтинга и прогноза мы не ожидаем, однако участники рынка могут обратить внимание на содержание пресс-релиза, в котором компания отметит риск-факторы. Поддержкой для рубля в краткосрочной перспективе продолжит выступать фактор налоговых платежей, ориентиры по паре USD/RUB - 66-67", - указывают в "Нордеа Банке".