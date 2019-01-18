Участники нефтяного рынка по-прежнему будут проявлять осторожность - "Нордеа Банк"

"Цены на нефть сохраняют позитивную динамику после публикации отчета ОПЕК, отразившего снижение добычи сырья картелем в декабре 2017 г. Страны-производители нефти в прошедшем месяце снизили общий уровень добычи на 0,75 mbd, что стало самым значительным сокращением за последние почти два года. Наибольший объем снижения пришелся на Саудовскую Аравию – 0,47 mbd. ОПЕК сохранила прогноз по росту глобального спроса на нефть в текущем году на уровне 1,29 mbd. Общий объем спроса ожидается на уровне 100,08 mbd. Также стоит отметить, что картель в своем отчете подтверждает приверженность достигнутым соглашениям о сохранении ограничений в будущем для поддержания баланса на рынке. Однако для дальнейшего устойчивого роста цен рынку потребуется больше позитива. Достижение и поддержание баланса на рынке само по себе не может поддерживать устойчивую восходящую динамику цен. Участники рынка по-прежнему будут проявлять осторожность, оценивая перспективы глобального экономического роста. Сегодня в фокусе рынка ежемесячный отчет МЭА, краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $60-63/bbl", - отмечают в "Нордеа Банке".