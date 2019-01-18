Причин для существенных изменений цен облигаций пока не видим - РФПИ

"Рост доходностей US-Treasuries в пределах 2 б.п. и смешанная динамика рисковых активов в мире поддержали умеренную коррекцию на российском рынке суверенного долга: доходности евробондов выросли на 1 б.п., ОФЗ - на 1-5 б.п. с большими изменениями в "длинных" бумагах. Однако такие изменения выглядят логично после позитивной динамики "бондов" в предыдущие дни. Причин для существенных изменений цен в обе стороны пока не видим", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.