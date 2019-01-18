Приток капитала в акции и облигации РФ со стороны фондов за неделю подрос до $230 млн - БКС

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Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 10 по 16 января 2019 года составил $230 млн против $220 млн неделей ранее, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова со ссылкой на данные EPFR Global.

Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период уменьшился до $100 млн по сравнению со $140 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали небольшие чистые притоки, неделей ранее эта категория фондов получила порядка $10 млн.

По итогам периода, завершившегося 16 января, в облигации РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) пришло $130 млн против $80 млн на предыдущей неделе. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдались незначительные недельные притоки капитала.

"Инвесторы наращивают свои ставки на восстановление и опережающую динамику развивающихся рынков (EM на фоне смягчения тона ФРС и надежд на прогресс в торговых переговорах). Конкретно России уделяется не так много внимания, однако позитивное отношение инвесторов ко всем EM в целом оказывает поддержку российским бумагам. По итогам недели все фонды акций EM показали приток $3,3 млрд против $2,4 млрд на предыдущей неделе. Мы по-прежнему считаем, что небольшое ралли на развивающихся рынках в начале года имеет все шансы продолжиться по крайней мере до конца января, когда ФРС снова начнет генерировать новостной фон", - пишет В.Смольянинов.

Как следует из отчета эксперта, оптимизм на долговых рынках EM также растет под влиянием все тех же факторов. Фонды облигаций GEM получили $2 млрд новых денег вдобавок к $1,7 млрд на предыдущей неделе. "Инвесторы не обходят стороной и региональные фонды облигаций, однако интереса к России пока не наблюдается", - отмечает стратег.