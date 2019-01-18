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18 января 2019 года 09:30
Для дальнейшего укрепления рубля желательно увидеть продолжение улучшения риск-аппетита на глобальных рынках - Промсвязьбанк
"Внешние условия для рубля на текущий момент скорее нейтральны. Основная группа валют развивающихся стран в последние дни не демонстрирует однонаправленной тенденции, на глобальном валютном рынке индекс доллара (DXY) консолидируется вблизи отметки в 96 пунктов, цены на нефть марки Brent локально подросли (приблизились к отметке в 62 долл/барр.), но при этом по-прежнему держатся в рамках диапазона последней недели. Драйверов для роста волатильности в рубле пока не хватает. Из внутренних историй выделим вчерашнюю публикацию статистики по платежному балансу от ЦБ РФ. Согласно данным регулятора, по итогам 2018 г. профицит текущего счета составил исторически максимальные значения на уровне в 114,9 млрд долл. По всей видимости, в декабре на фоне снижения нефтяных цен объем положительного сальдо в месячном выражении локально сократился (нехарактерно для декабря), но в то же время оставался на весьма приличном уровне (около 10-11 млрд долл.). В первом квартале текущий счет остается сезонно сильным, в связи с этим негативного влияния на курс рубля от возобновления покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила не ожидаем. На горизонте ближайших торговых сессий в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 66-67 руб./долл. Фундаментально рубль по-прежнему недорог, но для дальнейшего укрепления желательно увидеть продолжение улучшения риск-аппетита на глобальных рынках", - комментирует ситуацию специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
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18 января 2019 года 20:03
Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, воодушевленными ожиданиями паузы в ужесточении монетарной политике Федрезерва США, прогресса в торговых переговорах США и Китая, а также снятия санкций Минфина США с "РусАла" и En+ Group; индексы Мосбиржи и РТС обновили максимумы с начала октября 2018 года, когда индекс МосБиржи достигал исторического максимума (2501 пункт). читать дальше
.18 января 2019 года 19:39
Москва. 18 января. Доллар США и евро умеренно снижаются в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль усилил укрепление к бивалютной корзине вслед за ускорившей рост нефтью, нивелируя покупки валюты рядом участников рынка перед выходными. читать дальше
.18 января 2019 года 19:28
Москва. 18 января. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за мировыми площадками, воодушевленными ожиданиями успешных итогов торговых переговоров США и Китая; индекс МосБиржи превысил 2470 пунктов и обновил максимум с 3 октября 2018 года, когда был зафиксирован исторический пик (2501,59 пункта). читать дальше
.18 января 2019 года 19:26
Цены евробондов РФ по итогам недели умеренно подросли благодаря спросу на активы EM и снижению санкционных рисков
Москва. 18 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets (EM) и локальному снижению санкционных рисков из-за занятости американского истеблишмента своими внутренними проблемам читать дальше
.18 января 2019 года 19:23
В рамках следующей недели индекс МосБиржи может попытаться переписать исторические максимумы, установленные в районе 2500 пунктов - Промсвязьбанк
"Российский фондовый рынок заканчивает неделю на оптимистичной ноте и четырехмесячных максимумах, - констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Благодаря внешнему позитиву в течение всего дня покупки в российских акциях преобладали. Так, "быки" были поддержаны ростом рынка... читать дальше
.18 января 2019 года 18:32
Среди большинства валют на развивающихся рынках рубль по-прежнему демонстрировал один из лучших результатов - ИК "Велес Капитал"
В первой половине торгового дня рубль отступал, однако смог отстоять рубеж в 66,5 руб. В дальнейшем отечественная валюта перешла к укреплению, используя несколько улучшившийся внешний фон. Так, котировки нефти марки Brent во второй половине дня предпринимали новые попытки вернуться на отметку в 62... читать дальше
.18 января 2019 года 18:02
По мнению аналитика компании "Алор Брокер" Евгения Корюхина, все говорит в пользу того, что Индекс Московской биржи сегодня уверенно закроется выше сопротивления 2445 пунктов. Таким образом, дорога на покорение исторических максимумов открыта! Внешний фон также пока располагает к покупкам: в... читать дальше
.18 января 2019 года 17:30
"В пятницу фунт отступает от двухмесячных максимумов в районе психологической отметки 1.30. В целом же уходящая неделя, несмотря на изобилие локальных рисков и отсутствие откровенно оптимистичных настроений в рядах инвесторов, выдалась весьма плодотворной для британской валюты. Стерлинг неплохо... читать дальше
.18 января 2019 года 16:28
риск-аппетиты инвесторов остаются на подъеме, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Набор факторов, способствующих покупке риска, за неделю не претерпел кардинальных изменений - участники рынка ожидают подтверждения гибкости в позиции ФРС на ближайших заседаниях. В отношении... читать дальше
.18 января 2019 года 15:57
"Рубль начинал день с укрепления, но в конце недели сталкивается с желанием спекулянтов зафиксировать прибыль. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4105 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,87%, недельная до 7,91%, а месячная остаётся на уровне 8,23%. На текущей... читать дальше
.18 января 2019 года 15:44
Москва. 18 января. Изменения доллара США и евро в ходе дневных торгов на "Московской бирже" в пятницу незначительные; рубль приостановил укрепление к бивалютной корзине из-за фиксации прибыли участниками рынка в конце недели, несмотря на продолжающийся рост нефтяных цен. читать дальше
.18 января 2019 года 15:23
Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций ПАО "АЛРОСА" - крупнейшего в мире производителя алмазов. Рентабельность по EBITDA остается у компании одной из самых высоких на рынке, что говорит о значительной недооценке компании. На основании этого по акциям компании подтверждается... читать дальше
.18 января 2019 года 14:53
"Криптовалюты остаются зажаты в жестком диапазоне, продолжая испытывать на себе кризис идеи, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Биткоин вновь движется в сторону $3700, однако текущая ситуация оживляет воспоминания летнего затишья, которое впоследствии обернулось новой волной... читать дальше
.18 января 2019 года 14:18
Согласно опубликованным в среду данным, цены на новое жилье в Китае в декабре продолжили рост, но самыми медленными темпами за восемь месяцев, указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. Месячный прирост составил 0,77%, годовой - 10,6%. Положительную... читать дальше
.18 января 2019 года 13:50
"Российский фондовый рынок находится на позитиве. Рублёвый индекс "Московской биржи" в первой половине дня торгуется в "плюсе" на 0,6%, вблизи отметки 2460 пунктов, при этом валютный РТС растёт почти 1%, добравшись до 1170 пунктов. Кардинальных изменений на фондовых рынках Европы и России до конца... читать дальше
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