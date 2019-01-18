Для дальнейшего укрепления рубля желательно увидеть продолжение улучшения риск-аппетита на глобальных рынках - Промсвязьбанк

"Внешние условия для рубля на текущий момент скорее нейтральны. Основная группа валют развивающихся стран в последние дни не демонстрирует однонаправленной тенденции, на глобальном валютном рынке индекс доллара (DXY) консолидируется вблизи отметки в 96 пунктов, цены на нефть марки Brent локально подросли (приблизились к отметке в 62 долл/барр.), но при этом по-прежнему держатся в рамках диапазона последней недели. Драйверов для роста волатильности в рубле пока не хватает. Из внутренних историй выделим вчерашнюю публикацию статистики по платежному балансу от ЦБ РФ. Согласно данным регулятора, по итогам 2018 г. профицит текущего счета составил исторически максимальные значения на уровне в 114,9 млрд долл. По всей видимости, в декабре на фоне снижения нефтяных цен объем положительного сальдо в месячном выражении локально сократился (нехарактерно для декабря), но в то же время оставался на весьма приличном уровне (около 10-11 млрд долл.). В первом квартале текущий счет остается сезонно сильным, в связи с этим негативного влияния на курс рубля от возобновления покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила не ожидаем. На горизонте ближайших торговых сессий в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 66-67 руб./долл. Фундаментально рубль по-прежнему недорог, но для дальнейшего укрепления желательно увидеть продолжение улучшения риск-аппетита на глобальных рынках", - комментирует ситуацию специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.