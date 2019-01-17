Рынок акций РФ завершил день на подъеме к 2450п по индексу МосБиржи во главе с Магнитом, Россетями и РусАлом

Москва. 17 января. Рынок акций РФ завершил торговый день на подъеме к 2450 пунктам по индексу МосБиржи на фоне умеренной реакции рынков Европы и США на опасения очередного ухудшения отношений США и Китая; лидировали в росте акции "Магнита", "Россетей" (MOEX: RSTI) и бумаги компаний Олега Дерипаски ("РусАл" (MOEX: RUALR), En+ (MOEX: ENPL) Group) на ожиданиях снятия с них санкций США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2447,64 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1157,06 пункта (+0,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,7%.

Доллар подорожал до 66,65 рубля (+0,28 рубля).

Выросли GDR En+ Group (+12,3%), бумаги "Магнита" (+4,7%), "Россетей" (+4,3%), "РусАла" (+3,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +0,8% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,6%).

Как сообщило агентство Bloomberg в среду, представители Демократической партии в Сенате США не смогли добиться сохранения санкций против компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Для принятия резолюции, блокирующей план президента Дональда Трампа отменить санкции против трех российских компаний (Еn+, "РусАла" и "Евросибэнерго"), демократам необходимо было получить 60 голосов в ее поддержку, тогда как в ходе голосования в среду в Сенате за нее проголосовали лишь 57 сенаторов.

Таким образом, почти все республиканцы, удерживающие большинство в Сенате, выступили против этого документа.

Просели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,12% и -2,3% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%).

Сбербанк закрепился на первом месте по рыночной капитализации - стоимость компании достигла 4,564 трлн рублей, что на 155,76 млрд рублей превысило капитализацию прежнего лидера - "Роснефти" (4,408 трлн рублей).

В четверг в Азии индексы снизились (Япония потеряла 0,2%, Китай - 0,4%) из-за опасений возможного очередного ухудшения отношений США и Китая, минусует Европа (DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,2-0,4%), но делает попытки выйти в "плюс" Америка (подросли NASDAQ и S&P 500).

По данным газеты The Wall Street Journal, федеральная прокуратура США ведет расследование в отношении китайской Huawei Technologies Ltd., которая подозревается в краже коммерческих секретов у американских компаний, включая T-Mobile. В скором времени власти США могут предъявить обвинения Huawei, сообщили источники WSJ.

Эта информация спровоцировала очередное усиление опасений в отношении переговоров Вашингтона и Пекина, которые пытаются договориться по вопросам торговли.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выиграла парламентское голосование относительно вотума доверия - ее поддержали 325 членов парламента, "против" проголосовали 306. Теперь она намерена представить план дальнейших действий по Brexit в понедельник, 21 января. Согласно первоначальному плану, Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.

Брюссель готов пойти на новые уступки Лондону в сделке о выходе Соединенного Королевства из Европейского блока в том случае, если Великобритания пойдет на уступки со своей стороны, заявил в четверг главный переговорщик по Brexit со стороны Евросоюза Мишель Барнье, слова которого передают западные СМИ.

Индекс деловой активности Филадельфии в январе вырос до 17 пунктов при прогнозах роста до 9,5 пункта с декабрьских 9,4 пункта. Первичные заявки на пособие по безработице в США сократились за прошлую неделю до 213 тыс. при прогнозах роста до 220 тыс.

Нефть в четверг корректируется вниз на данных о росте добычи в США до максимума с 1983 года (+200 тыс. б/с, до 11,9 млн б/с), а также после выхода ежемесячного отчета ОПЕК.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $60,48 за баррель (-1,4% и +1,1% накануне), мартовская цена WTI - $51,55 за баррель (-2% и +0,4% в среду).

Согласно отчету ОПЕК, страны картеля в декабре 2018 года сократили нефтедобычу на 751 тыс. баррелей в сутки (б/с), наибольшее снижение показали Саудовская Аравия и Иран.

ОПЕК оставила без изменений оценку темпов роста мирового спроса на нефть в 2018 и 2019 годах, но повысила оценку роста поставок нефти странами не-ОПЕК в 2018г на 50 тыс. б/с, в 2019г - на 60 тыс. б/с. Кроме того, картель ожидает роста добычи нефти в России в 2019г на 140 тыс. б/с - до 11,5 млн б/с.

По оценкам ОПЕК, мировые запасы нефти по данным на ноябрь 2018г превышали средний 5-летний уровень на 23 млн баррелей.

Ранее китайская госкорпорация China National Petroleum Corp. (CNPC) обнародовала прогноз, согласно которому спрос на нефть в стране в 2019 году вырастет на 6,9%, до 668 млн тонн.

Как отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, перспективы будущего торговых переговоров Китая и США снова ухудшились после эскалации уголовного расследования американских властей против китайской Huawei. Компанию обвиняют сразу в трех серьезных нарушениях: нарушении иранских санкций, краже технологий, а также использовании продаваемого в США оборудования как инструмента сбора информации в пользу китайских властей. Гласность и масштабы, которые получило данное расследование, воспринимаются рынком как провокация и способ дополнительного давления на Пекин в рамках торговых обсуждений. Однако такой метод может сделать последнего не более сговорчивым, а, напротив, негативно настроить перед дальнейшими переговорами.

На этом фоне значительный интерес для рынков представляет Давосский форум, который состоится уже на следующей неделе. Вопрос глобализации или протекционизма экономики будет главным в ходе дискуссий, поэтому представители не только Китая, но и других стран, попавших под торговые ограничения со стороны Америки, смогут высказать свое мнение и предложить рациональные решения, чтобы избежать ослабления мировой экономики.

На рынок акций РФ дополнительное давление оказывала коррекция нефти после выхода статистики Минэнерго США. Добыча в Штатах уже достигла 11,9 млн б/с, что делает недавний прогноз EIA по достижению уровня добычи 12,9 млн б/с в 2020г довольно консервативным. Между тем, поддержку рынку оказал спрос на акции Сбербанка после сильного отчета по РСБУ и покупки в секторе акций ритейлеров, где раллировал "Магнит" (MOEX: MGNT) на новостях о переходе в компанию бывшего гендиректора "Ленты" Яна Дюннинга, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, торги в четверг прошли спокойно, но не обошлось и без позитива. Обсуждение резолюции по блокировке снятия санкций против активов О.Дерипаски в американском Сенате не набрало простого большинства голосов, и теперь вероятность снятия санкций существенно возросла. Среди растущих историй также выступили бумаги "Магнита", которые постепенно выбираются из ямы распродаж внешних инвесторов. В просевших акциях X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-2,1%), напротив, идет переоценка перспектив дальнейшего бурного роста.

Слабость рубля частично связана с негативной динамикой в нефти, а также продолжающимися покупками валюты в рамках бюджетного правила (во вторник, 15 января, ЦБ РФ купил валюту на 15,6 млрд рублей). Ослабление рубля незначительное и в большей степени оправдывается технической коррекцией укрепления в первой половине недели.

ОПЕК сообщила о сокращении добычи в декабре на 751 тыс. б/с (из них на Саудовскую Аравию пришлось 468 тыс. б/с), однако этого явно недостаточно для рынка, поскольку в США добыча выросла сразу на 200 тыс. б/с лишь за прошлую неделю. Впрочем, и эти объемы рынок сможет переварить, если продолжится рост спроса. На рынке акций РФ возможны новые распродажи в случае, если нефть Brent уйдет ниже $60 за баррель, считает А.Кочетков.

Как отмечает аналитик "БКС Брокер" Анастасия Попова, Минторг КНР подтвердил участие вице-премьера Лю Хэ в новом раунде переговоров с США, что говорит о серьезных намерениях двух стран заключить торговое соглашение. В то же время оптимистичные ожидания инвесторов нивелировали сообщения СМИ о том, что власти США проводят уголовное расследование против китайской Huawei.

В Великобритании парламент не смог вынести вотум недоверия действующему премьеру Т.Мэй, а Франция и Германия готовы продлить переговоры по выходу страны из ЕС до конца июня, что снижает вероятность жесткого сценария Brexit. Тем не менее, настроения участникам торгов эти события не улучшили.

Индекс МосБиржи поднялся к нижней границе важного уровня сопротивления 2445-2455 пунктов. Ранее эти отметки уже несколько раз сдерживали покупателей на пути к покорению исторических максимумов. Акции "Магнита" выросли на новостях о назначении президентом ритейлера бывшего гендиректор "Ленты" Яна Дюннинга, отмечает аналитик.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, для рынка акций РФ важным стало известие, что Сенату США не удалось принять постановление о прекращении дебатов по вопросу об отмене санкций против "РусАла" и En+ Group и поставить на голосование резолюцию, которая помешала бы реализации соответствующих планов Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). В четверг аналогичное постановление, вероятнее всего, будет принято Палатой представителей Конгресса США, однако без поддержки Сената это не позволит федеральным законодателям блокировать предложение OFAC. При этом официального решения об отмене санкций пока нет, поэтому OFAC в восьмой раз отсрочило введение этих ограничений, перенеся крайний срок с 21 на 28 января. Такое решение, возможно, было продиктовано стремлением избежать ситуации, когда санкции придется вводить в самый разгар дискуссии об их отмене, либо обусловлено тем, что чиновники Минфина США решили на всякий случай подготовиться к возможному политическому решению о предоставлении Конгрессу дополнительного времени на обсуждение этого вопроса.

Британский парламент не стал выражать вотум недоверия правительству Т.Мэй, после чего она обратилась к лидерам других партий с предложением начать более активное обсуждение поправок к плану выхода из ЕС. Теперь в британских СМИ обсуждают возможность переноса даты Brexit c 29 марта.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+30,8%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+16,5%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+15,2%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+6,9%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+5,8%).

Подешевели акции ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (-6,6%), ПАО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (-4,7%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-4,5%), "ГТМ" (-3,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 37,213 млрд рублей (из них 12,143 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).