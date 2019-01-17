Рубль слегка снижается к доллару и евро в четверг вечером на фоне дешевеющей нефти

Москва. 17 января. Доллар США и евро немного подрастают в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" в четверг; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вниз нефти, тем не менее, поддержку нацвалюте оказывают спрос нерезидентов на российские активы, а также удачные аукционы Минфина по размещению ОФЗ, состоявшиеся накануне.

Курс доллара США составил 66,5975 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 23 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро подорожал до 75,76 руб./EUR1 (+14,75 копейки к закрытию среды). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 19,3 копейки - до 70,72 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", легкое снижение валютного курса рубля по отношению к доллару и евро 17 января связано, прежде всего, с наметившейся отрицательной коррекцией на мировых нефтяных площадках. Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 1,4% и торгуются на уровне $60,47 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизились на 2% - до $51,54 за баррель.

Цены на нефть снижаются в четверг вслед за падением фондовых рынков Европы и Азии на фоне неопределенности в отношении торговых переговоров между США и Китаем. Кроме того, опасения инвесторов вызывает вероятность сокращения спроса на топливо в случае замедления темпов роста мировой экономики. Негативным фактором является и повышение производства американской нефти, которое нивелирует усилия ОПЕК+ по снижению глобальных поставок. Минэнерго США в среду сообщило, что добыча нефти в стране на прошлой неделе увеличилась на 200 тыс. баррелей в сутки - до 11,9 млн б/с, что является максимальным показателем с 1983 года.

Вместе с тем обесценение нацвалюты не пропорционально падению нефтяных цен, так как некоторую поддержку оказывает возросший в последние дни спрос глобальных инвесторов на российские активы. Накануне Минфину на первичных аукционах удалось разместить весь объем выставленных на продажу ОФЗ на сумму 35,142 млрд рублей, что стало рекордном с 25 июля прошлого года, в том числе за счет спроса нерезидентов, которым вновь стали интересны операции carry trade.

"Ситуация на российском валютном рынке развивается по благоприятному сценарию. Рубль продолжает чувствовать себя достаточно уверенно. В первую очередь, это связано с хорошими новостями из США - попытки Конгресса заблокировать снятие санкций с "РусАла" (MOEX: RUALR) и En+ (MOEX: ENPL) оказались неудачными, и на данный момент - это решение имеет все шансы быть реализованным со следующей недели. Во-вторых, возврат ЦБ на валютный рынок прошел незаметно благодаря началу налогового периода - 15 января прошли первые налоговые платежи в бюджет, которые совпали с днем возврата ЦБ на рынок. Наконец, динамика инфляции в начале января оказалась предсказуемой - 0,7% за первые 14 дней января, что означает высокую вероятность, что за весь январь рост цен составит около 1% к декабрю, или 5% в годовом выражении. А это также является хорошей новостью для рубля", - считают главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и директор по операциям на валютном рынке Александр Красный.

По словам эксперта "Международного финансового центра" Владимира Рожанковского, начавшиеся покупки валюты со стороны ЦБ для пополнения резервов Минфина пока не наносят существенного урона рублю. Сезонный приток валюты по текущему счету операций, частично связанный с восстановлением интереса глобальных инвесторов к развивающимся рынкам в первом квартале, льет воду на мельницу Банка России, в значительной мере развязывая ему руки. Вероятно, реальная коррекция избытка предложения постигнет рубль позднее, поскольку пока только за январь чистый приток совокупных средств, по разным оценкам, может составить до $14 млрд. Сегодня - опять очень кстати для ЦБ - вышли данные об увеличившемся положительном сальдо торгового баланса России за январь-ноябрь 2018 года, которое составило $191,4 млрд. Таким образом, рекорд 2011 года в объеме $198 млрд, скорее всего, будет побит. По данным Таможенной службы РФ, с января по ноябрь 2018 года совокупный объем российских торговых операций составил $629 млрд, продемонстрировав рост почти на 20% в годовом выражении. В свою очередь российский экспорт увеличился на 27,5% и составил $410,2 млрд.

"Текущая неопределенность, сложившаяся на глобальных рынках из-за проблем с реализацией планов ФРС дальнейшего повышения процентной ставки в США, играет на руку рынкам развивающихся стран. Крупные американские и транснациональные банки в своих недавних обзорах особо указывали на важность низкого уровня долга к ВВП - показателя, который вновь "вошел в моду" в инвестиционном сообществе. Как известно, у России этот показатель - один из самых низких в мире. Как следствие, возможно, Минфину РФ удастся привлечь больше средств на долговом рынке, нежели было запланировано исходя из невнятных результатов IV квартала 2018 года. Возможно, это снизит необходимость покупки большого объема валюты на рынке", - полагает В.Рожанковский.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко отмечает, что накануне рублю удалось обновить максимум более чем за месяц - 66,25 руб./$1. И хотя в четверг нацвалюта скорректировалась наряду практически со всеми валютами развивающихся рынков, она весьма неохотно отдает рубеж в 66,5 руб./$1. После провала во второй половине декабря начало года выдалось достаточно успешным для рубля. Нацвалюта укрепилась почти на 5% к доллару и на 5,4% к евро, а общая динамика за последний месяц к зарубежным валютам на внутреннем рынке также вышла в положительную зону. Удачному началу года рубль обязан, прежде всего, ценам на нефть. Котировки марки Brent с начала 2019 года прибавили порядка 13% в стоимости. В свете данной динамики укрепление рубля выглядит относительно скромным. Отыграть в полной мере рост нефтяных котировок при относительном затишье на геополитическом фронте рублю помешала главным образом общая слабая динамика валют emerging markets к доллару. Так, среди основных валют на развивающихся рынках близкую к укреплению рубля динамику сумел продемонстрировать лишь южноафриканский рэнд, прибавивший с начала года более 4%. Динамика остальных валют emerging markets оказалась и того скромнее.

По мнению Ю.Кравченко, даже если пара "доллар/рубль" на какое-то время останется ниже 66,5 руб./$1, укрепление рубля до 66 руб./$1 остается маловероятным, так как для этого потребуются более существенные внешние драйверы, помимо котировок нефти, способные значительно улучшить настроения инвесторов на развивающихся рынках. В отсутствие таких драйверов возвращение доллара на уровень 67 руб./$1 в ближайшие дни представляется весьма вероятным сценарием.

"Некоторую поддержку всей группе валют emerging markets вчера могло оказывать локальное улучшение "аппетита к риску" на глобальных рынках. Причем развивающиеся рынки за последнюю неделю смотрятся лучше развитых - рост MSCI EM за последние пять торговых сессий составляет 1,5% против 0,8% по MSCI World, что также в некоторой степени демонстрирует улучшение сантимента в отношении emerging markets. При этом индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) на протяжении последних дней консолидируется преимущественно под отметкой в 1640 пунктов, и преодолеть данный рубеж пока не удается. Для сохранения позитивного импульса в валютах развивающихся стран необходим либо новый импульс к росту рисковых активов на глобальных рынках, либо заметное снижение в индексе доллара. Без поддержки данных факторов есть риски локальной коррекции. Из внутренних историй отметим постепенное приближение пика налоговых выплат. В период с 25 по 28 января российские компании будут выплачивать НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль - суммарный объем платежей в этот период оценивается в 1,04 трлн рублей. Влияние фактора налогов на валютный курс в этом месяце, скорее всего, будет не столь высоко. Внешние условия для рубля будут важнее. На горизонте ближайших торговых сессий в паре "доллар/рубль" ориентируемся на диапазон 66-67 руб./$1. Фундаментально рубль по-прежнему недорог, но для дальнейшего укрепления желательно увидеть продолжение улучшения "риск-аппетита" на глобальных рынках", - считает специалист Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 18 января на 31,79 копейки, до 66,4438 руб./$1, и снизил курс евро на 50,2 копейки, до 75,6330 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в четверг на 24,72 копейки по отношению к предыдущему дню и составил 66,4868 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 14,08 копейки, опустившись до 66,5196 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 719,555 млн, из которых $994,845 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 724,71 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился по отношению к среде на 42,11 копейки, до 75,6889 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 24,87 копейки и составил 75,772 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR732,44 млн, из которых EUR278,832 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR453,608 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) в четверг слабо изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" 17 января выросла всего на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,86% годовых, а по кредитам на семидневный срок не изменилась и вновь составила 7,89% годовых. При этом ставки на срок 1 месяц и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего дня - 8,23% и 8,68% годовых соответственно, а ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 8,58% годовых.