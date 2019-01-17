17 января 2019 года 19:00
Рост цен евробондов РФ в четверг приостановился на фоне некоторого ухудшения ситуации на EM
Москва. 17 января. Рост котировок большинства выпусков российских еврооблигаций, наблюдавшийся в течение последних нескольких дней, в четверг приостановился на фоне общего ухудшения ситуации на долговых рынках стран с развивающейся экономикой (EM). При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также слегка снизились в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 16 января на 1 базисный пункт и составила 110,13% от номинала, что соответствует доходности 4,07% годовых (без изменений к предыдущему дню).
Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась по отношению к среде на 6 базисных пунктов, составив 98,55% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 2,53% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 2 пункта и составил 154 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему закрытию на 10 базисных пункта - до 109,59% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт - до 5,18% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году потеряли в цене 27 базисных пунктов, опустившись до 105,76% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 5,195% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 4 базисных пункта - до 101,45% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 5,515% годовых), с погашением в 2023 году - на 7 базисных пунктов, до 103,53% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 4,035% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 15 базисных пунктов - до 97,29% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 5,44% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 10 базисных пунктов, до 97,41% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 4,625% годовых).
"Сегодня рынок российских еврооблигаций взял передышку в росте. Причем активность покупателей снизилась не только в отношении отечественных евробондов, но произошло некоторое общемировое охлаждение интереса инвесторов к рисковым активам. Достигнув накануне локальных ценовых максимумов, сегодня котировки большинства выпусков еврооблигаций России уже при открытии стояли на 0,1-0,5% ниже, чем на закрытие среды. С начала года наблюдается устойчивый рост интереса глобальных инвесторов к активам стран с развивающейся экономикой, в результате чего последние заметно прибавили в стоимости. Очевидно, что долго такой ажиотаж продолжаться не может, и вполне логично, что сейчас рынок взял определенную паузу. Но пока мы не видим больших заявок на продажу, что говорит о том, что участники рынка все еще не спешат продавать выросшие в цене бумаги. Пятилетние CDS на Россию выросли всего на 2 базисных пункта - до 139 пунктов", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющая портфелем еврооблигаций Металлинвестбанка Юлияна Унесихина.
Опубликовано: /Финмаркет/
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