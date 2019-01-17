Мы сохраняем "бычью" позицию по фунту стерлингов в долгосрочной перспективе и "медвежью" - в краткосрочной - Julius Baer

"По нашим оценкам, только план "мягкого" Brexit с сохранением членства в таможенном союзе ЕС сможет получить поддержку в Палате представителей британского парламента, - считает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. - В парламенте может быть сформирована межпартийная коалиция, которая будет продвигать именно такой сценарий. Несмотря на то, что история с Brexit сейчас откатилась на начальный этап - жизнеспособный план выхода отсутствует, хотя до его формальной реализации осталось менее трех месяцев. Мы по-прежнему не ожидаем жесткого "развода" Лондона с ЕС. Вероятность нерегулируемого Brexit составляет 25%. Небольшая группа сторонников выхода Великобритании из Евросоюза из рядов Консервативной партии вряд ли сможет долго блокировать принятие нового плана и довести ситуацию до нерегулируемого "развода". Мы сохраняем "бычью" позицию по фунту стерлингов в долгосрочной перспективе на фоне высокой вероятности позитивного завершения истории с Brexit ("мягкий" Brexit или сохранение членства в ЕС), которое будет положительно встречено рынками. В краткосрочной перспективе мы занимаем "медвежью" позицию по британской валюте, поскольку политические риски вокруг выхода Великобритании из Евросоюза продолжают оказывать давление на котировки".