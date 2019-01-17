Ослабление рубля в большей степени оправдывается технической коррекцией укрепления в первой половине недели - "Открытие Брокер"

"Рубль немного слабел вместе с прочими сырьевыми валютами. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4015 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,86%, недельная осталась на уровне 7,89%, а месячная - 8,23%. Слабость рубля частично связана с негативной динамикой в нефти, а также продолжающимися покупками валюты в рамках бюджетного правила. Во вторник, 15 января, ЦБ РФ купил валюту на 15,6 млрд рублей. Стоит отметить, что ослабление рубля незначительное и в большей степени оправдывается технической коррекцией укрепления в первой половине недели", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.