В целом рубль с начала года показал лидирующую динамику среди широкого списка основных мировых валют - БКС

"Позитивной динамике рубля продолжают способствовать два основных фактора: существенный отскок нефтяных цен, вернувшихся в диапазон конца ноября-начала декабря, а также высокий спрос на ОФЗ, наблюдающийся с конца декабря. Тем не менее, сегодня российская валюта перешла к сдержанной нисходящей коррекции, реагируя на некоторое ухудшение внешнего фона. Умеренное снижение в четверг наблюдается и в большинстве ключевых валют развивающихся стран. Однако пока эти тенденции не выходят за рамки коррекции, каких-либо существенных негативных драйверов рыночного или новостного характера сейчас не наблюдается. В целом рубль с начала года показал лидирующую динамику среди широкого списка основных мировых валют. Отчасти это объясняется сильным провалом рубля, произошедшим в конце декабря. Он был вызван (в том числе) опасениями негативного старта нового года, а также санкционных угроз. Однако худшие ожидания не оправдались, что существенно сократило соответствующий дисконт в курсе рубля", - отмечает эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.