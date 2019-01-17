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Главная / Мнения аналитиков / В целом рубль с начала года показал лидирующую динамику среди широкого списка основных мировых валют - БКС
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17 января 2019 года 15:42
В целом рубль с начала года показал лидирующую динамику среди широкого списка основных мировых валют - БКС
"Позитивной динамике рубля продолжают способствовать два основных фактора: существенный отскок нефтяных цен, вернувшихся в диапазон конца ноября-начала декабря, а также высокий спрос на ОФЗ, наблюдающийся с конца декабря. Тем не менее, сегодня российская валюта перешла к сдержанной нисходящей коррекции, реагируя на некоторое ухудшение внешнего фона. Умеренное снижение в четверг наблюдается и в большинстве ключевых валют развивающихся стран. Однако пока эти тенденции не выходят за рамки коррекции, каких-либо существенных негативных драйверов рыночного или новостного характера сейчас не наблюдается. В целом рубль с начала года показал лидирующую динамику среди широкого списка основных мировых валют. Отчасти это объясняется сильным провалом рубля, произошедшим в конце декабря. Он был вызван (в том числе) опасениями негативного старта нового года, а также санкционных угроз. Однако худшие ожидания не оправдались, что существенно сократило соответствующий дисконт в курсе рубля", - отмечает эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
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17 января 2019 года 19:51
Рынок акций РФ завершил день на подъеме к 2450п по индексу МосБиржи во главе с Магнитом, Россетями и РусАлом
Москва. 17 января. Рынок акций РФ завершил торговый день на подъеме к 2450 пунктам по индексу МосБиржи на фоне умеренной реакции рынков Европы и США на опасения очередного ухудшения отношений США и Китая; лидировали в росте акции "Магнита", "Россетей" (MOEX: RSTI) и бумаги компаний Олега Дерипаски ("РусАл" (MOEX: RUALR), En+ (MOEX: ENPL) Group) на ожиданиях снятия с них санкций США. читать дальше
.17 января 2019 года 19:45
Москва. 17 января. Доллар США и евро немного подрастают в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" в четверг; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вниз нефти, тем не менее, поддержку нацвалюте оказывают спрос нерезидентов на российские активы, а также удачные аукционы Минфина по размещению ОФЗ, состоявшиеся накануне. читать дальше
.17 января 2019 года 19:00
Москва. 17 января. Рост котировок большинства выпусков российских еврооблигаций, наблюдавшийся в течение последних нескольких дней, в четверг приостановился на фоне общего ухудшения ситуации на долговых рынках стран с развивающейся экономикой (EM). При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также слегка снизились в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.17 января 2019 года 18:42
После того, как накануне рубль обновил максимум более чем за месяц (66,25 в паре с долларом), в четверг отечественная валюта корректировалась (наряду практически со всеми валютами развивающихся рынков), отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. К... читать дальше
.17 января 2019 года 18:16
Мы сохраняем "бычью" позицию по фунту стерлингов в долгосрочной перспективе и "медвежью" - в краткосрочной - Julius Baer
"По нашим оценкам, только план "мягкого" Brexit с сохранением членства в таможенном союзе ЕС сможет получить поддержку в Палате представителей британского парламента, - считает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. - В парламенте может быть сформирована межпартийная коалиция, которая будет... читать дальше
.17 января 2019 года 17:22
Рынки EM продолжают пользоваться спросом у инвесторов, акции РФ вновь фиксируют приток капитала через ETF - БКС
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за неделю, завершившуюся 16 января 2018 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Как следует из... читать дальше
.17 января 2019 года 16:52
Ослабление рубля в большей степени оправдывается технической коррекцией укрепления в первой половине недели - "Открытие Брокер"
"Рубль немного слабел вместе с прочими сырьевыми валютами. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4015 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,86%, недельная осталась на уровне 7,89%, а месячная - 8,23%. Слабость рубля частично связана с негативной динамикой в нефти, а... читать дальше
.17 января 2019 года 16:24
"Возращение Банка России к покупке валюты и неясная ситуация с перспективами введения новых санкционных ограничений пока не создают фундамента для укрепления российской валюты. И если действия ЦБ можно спрогнозировать, то решения американской администрации предугадываются все хуже и хуже. Поэтому... читать дальше
.17 января 2019 года 16:07
С открытием торгов в США негативная динамика по российским акциям может немного усилиться - ИК "ФИНАМ"
"Российский фондовый рынок пока уверенно держится вблизи достигнутых высот, но наметившееся продажи в акциях компаний-экспортёров могут очень быстро всё испортить. Индекс "Московской биржи" в первой половине дня торговался с потерями порядка 0,15%, удерживаясь в районе 2430 пунктов, при этом... читать дальше
.17 января 2019 года 15:56
Москва. 16 января. Доллар США и евро немного подрастают в ходе дневных торгов на "Московской бирже" в четверг; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вниз нефти, тем не менее, поддержку нацвалюте оказывают спрос нерезидентов на российские активы, а также удачные аукционы Минфина по размещению ОФЗ, состоявшиеся накануне. читать дальше
.17 января 2019 года 15:14
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" возобновила анализ Polymetal (MOEX: POLY), сообщается в обзоре ИК. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками "Атона", составляет 9,23 фунта стерлингов за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "держать". В то же время для глобальных... читать дальше
.17 января 2019 года 14:44
События в Британии поглотили внимание участников рынка, однако за пределами Соединенного Королевства с начала недели был обнародован целый ряд позитивных новостей, которым удалось поддержать восстановление рынка до максимумов последних недель, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич.... читать дальше
.17 января 2019 года 14:20
Рынок палладия живет своей жизнью и, как кажется, не реагирует на многочисленные негативные факторы, которые в последние дни оказывают давление на различные металлы, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Котировки палладия продолжают устойчивый рост и в среду... читать дальше
.17 января 2019 года 13:55
"С начала года цены на золото продолжают расти, но в более сдержанном и неровном режиме. Ралли замедлилось на фоне ослабления давления на мировых фондовых рынках, а также под влиянием близости к психологической отметке $1300 за унцию. Несмотря на признаки угасания бычьего импульса, драгметалл... читать дальше
.17 января 2019 года 13:29
Закономерная коррекция на явно перегретых развивающихся рынках способна довольно резко прервать серию побед рубля - FxPro
Всю неделю рубль решительно укреплял свои позиции. Хотя, по мнению главного аналитика FxPro Александра Купцикевича, это рвение было, скорее, похоже на стремление догнать уходящий поезд, ведь остальные валюты развивающихся и сырьевых стран еще с последних дней 2018 года переживают настоящее... читать дальше
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