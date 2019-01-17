Что остановило рост евро? - FxPro

События в Британии поглотили внимание участников рынка, однако за пределами Соединенного Королевства с начала недели был обнародован целый ряд позитивных новостей, которым удалось поддержать восстановление рынка до максимумов последних недель, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. Сегодня в течение дня позитивная динамика теряла силу, а рынки все больше проникались настроением фиксации прибыли от предыдущего ралли. Тем не менее, ключевые позитивные факторы до сих пор остаются в силе.

Представители ФРС продолжают говорить о необходимости паузы в повышениях ставки для прояснения ситуации. В ЕЦБ отметили замедление экономики и торможение инфляции, что остановило рост евро. При этом, как в США, так и Европе, центральные банки убеждают, что экономики хотя и демонстрируют замедление, все же далеки от рецессии, что поддерживает оптимистичный настрой рынков.

Кроме того, по мнению эксперта, ралли подпитывают надежды на китайские стимулы. Налоговые послабления, смягчение монетарной политики, а также вливания ликвидности со стороны ЦБ Китая в последние недели помогали азиатским индексам демонстрировать принципиальный разворот к росту.

Помимо этого, на рынках укрепляется вера в то, что сильная отчетность американских банков является признаком здоровья экономики и помогает акциям расти.

"На этом фоне тема шатдауна правительства США ушла на второй план, - уверен Александр Купцикевич. - Первоначально эта новость имела негативные последствия для доллара, однако в последнюю неделю он постепенно восстанавливает позиции. Потихоньку участники рынка возвращаются ко мнению, что ФРС может повышать ставки в 2019 году, тем не менее, оценивая вероятность повышения всего в 10% (против 23% - на шансы снижения). На наш взгляд, стоит ожидать, что рынки будут более серьезно рассматривать шансы ужесточения политики в течение 2019 года, если экономика США не преподнесет неприятных сюрпризов. При этом, ожидания снижения ставок будут постепенно отходить на второй план (сейчас это больше похоже на позиционирование рынка, нежели на прогноз). Такое сочетание факторов способно оказаться благоприятным для доллара, который долгое время находился под давлением. Однако все может перемениться, если другие регионы - например, Европа, - не удивят резким ускорением. Впрочем, подобный сюрприз от Еврозоны пока из разряда фантастики".