Золото не решается на прорыв ключевого уровня - eToro

"С начала года цены на золото продолжают расти, но в более сдержанном и неровном режиме. Ралли замедлилось на фоне ослабления давления на мировых фондовых рынках, а также под влиянием близости к психологической отметке $1300 за унцию. Несмотря на признаки угасания бычьего импульса, драгметалл еще может показать бычий прорыв, учитывая действующие на рынке фундаментальные факторы. Во-первых, опасения за самочувствие мировой экономики продолжают набирать обороты. Признаки замедления роста в Китае, Германии, США и других странах не способствуют проявлению интереса к риску на постоянной основе, что предполагает склонность инвесторов к покупкам защитных активов, включая золото. Во-вторых, мощным драйвером для восстановления драгметалла служит изменение настроя Федрезерва. Фьючерсы по федеральным фондам сигналят о завершении цикла ужесточения политики, а доходность облигаций продолжает откат, что прокладывает путь к дальнейшему подъему желтого металла. Причем пауза в повышении ставок ФРС (или завершение цикла ужесточения) еще не в полной мере учтена рынком, а значит, и у доллара есть пространство для снижения, и у золота - для подъема. С технической точки зрения, в рамках локальных откатов металлу важно удерживаться над уровнем $1280, чтобы не отдалиться от главного ориентира - отметки $1300, пробой которой станет возможным в случае новой волны бегства от рисков", - комментирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.