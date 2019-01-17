Закономерная коррекция на явно перегретых развивающихся рынках способна довольно резко прервать серию побед рубля - FxPro

Всю неделю рубль решительно укреплял свои позиции. Хотя, по мнению главного аналитика FxPro Александра Купцикевича, это рвение было, скорее, похоже на стремление догнать уходящий поезд, ведь остальные валюты развивающихся и сырьевых стран еще с последних дней 2018 года переживают настоящее ралли.

"Такая запоздалая реакция может сыграть с российской валютой злую шутку: закономерная коррекция на явно перегретых развивающихся рынках способна довольно резко и неожиданно прервать серию побед рубля, - предупреждает эксперт. - Тем не менее, поддерживающих новостей пока больше. Нефть продолжает расти на заверениях России и Саудовской Аравии о сокращении добычи, в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в конце года. Несмотря на некоторые просадки на фондовых рынках, сохраняется здоровый спрос на рисковые активы, за счет надежд на стимулы в Китае и неплохих результатов работы американских компаний".

Также А. Купцикевич напомнил о том, что предыдущий сезон отчетности вызывал лишь разочарование, способствовав развороту рынков от пиковых уровней - к резкой коррекции. Тогда эту отрицательную амплитуду усиливала жесткая позиция ФРС. Теперь же чиновники Резервной системы "выучили урок", одновременно указывая и на силу американской экономики, и на готовность сделать паузу в повышениях ставки. При этом, Китай и США продолжают отмечать прогресс в переговорах о взаимной торговле.

"То есть сейчас, в бэкграунде рубля, мы видим сочетание сразу нескольких положительных факторов, - резюмирует аналитик FxPro. - Впрочем, для российской валюты по-прежнему сильны специфические риски: угроза новых международных санкций, а также реакция экономики на повышение ставок и налогов".