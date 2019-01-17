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17 января 2019 года 11:49

Рынок акций РФ после позитивного старта ушел в минус вслед за миром, раллируют РусАл и En+ в ожидании снятия санкций

Москва. 17 января. Рынок акций РФ на старте торгов в четверг отыграл подросшую накануне нефть, после чего ушел в "минус" по индексу МосБиржи из-за ухудшения настроений на мировых фондовых площадках на опасениях возможного очередного ухудшения отношений США и Китая; растут акции "РусАла" и GDR En+ Group на ожиданиях снятия санкций США.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2432,91 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1153,46 пункта (+0,04%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,7%.

Доллар стоит 66,43 рубля (+0,07 рубля).

Выросли GDR En+ Group (+8,1%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,7%), "РусАла" (+3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,7%).

Как сообщило агентство Bloomberg в среду, представители Демократической партии в Сенате США не смогли добиться сохранения санкций против компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Для принятия резолюции, блокирующей план президента Дональда Трампа отменить санкции против трех российских компаний (Еn+, "РусАла" и "Евросибэнерго"), демократам необходимо было получить 60 голосов в ее поддержку, тогда как в ходе голосования в среду в Сенате за нее проголосовали лишь 57 сенаторов.

Таким образом, почти все республиканцы, удерживающие большинство в Сенате, выступили против этого документа.

Просели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,4% и -1,6% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -0,7% "префы").

Сбербанк (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,1% "префы") закрепляется на первом месте по рыночной капитализации - стоимость компании достигла 4,523 трлн рублей, что на 85,9 трлн рублей превысило капитализацию "Роснефти" (4,437 трлн рублей).

В четверг в Азии индексы снизились (Япония потеряла 0,2%, Китай - 0,4%), минусуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,4-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%) из-за опасений возможного очередного ухудшения отношений США и Китая.

По данным газеты The Wall Street Journal, федеральная прокуратура США ведет расследование в отношении китайской Huawei Technologies Ltd., которая подозревается в краже коммерческих секретов у американских компаний, включая T-Mobile. В скором времени власти США могут предъявить обвинения Huawei, сообщили источники WSJ.

Эта информация спровоцировала очередное усиление опасений в отношении переговоров Вашингтона и Пекина, которые пытаются договориться по вопросам торговли.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выиграла парламентское голосование относительно вотума доверия - ее поддержали 325 членов парламента, "против" проголосовали 306. Теперь она намерена представить план дальнейших действий по Brexit в понедельник, 21 января. Согласно первоначальному плану, Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.

Тем временем в США 26-й день продолжается частичная приостановка работы правительства из-за разногласий по вопросу строительства стены на границе с Мексикой. Ранее CNBC со ссылкой на информированный источник в правительстве США сообщило, что, по оценкам американских властей, каждая неделя "шатдауна" будет приводить к снижению темпов роста ВВП США в первом квартале на 0,1 процентного пункта (п.п.).

Таким образом, если правительство не возобновит работу до конца января, рост экономики в январе-марте замедлится на существенные 0,5 п.п.

Нефть утром в четверг корректируется вниз на данных о росте добычи в США до максимума с 1983 года, но цена Brent на $0,44 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $60,98 за баррель (-0,6% и +1,1% накануне), мартовская цена WTI - $52,18 за баррель (-0,8% и +0,4% в среду).

Как стало известно в среду, добыча нефти в США увеличилась на прошлой неделе на 200 тыс. баррелей в сутки - до нового рекорда в 11,9 млн б/с.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 743 тыс. баррелей.

Ранее китайская госкорпорация China National Petroleum Corp. (CNPC) обнародовала прогноз, согласно которому спрос на нефть в стране в 2019 году вырастет на 6,9%, до 668 млн тонн.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, с позиций технического анализа, консолидация вблизи уровня 1150 пунктов по индексу РТС пока остается актуальным сценарием. Сравнительно сильная отчетность Goldman Sachs и Bank of America оказала поддержку рынку акций США, а итоги голосования в британском парламенте по вопросу о доверии правительству снизили политическую напряженность (но не устранили неопределенность в отношении формата Brexit), хотя в целом внешний фон пока не выглядит достаточно благоприятным, чтобы обеспечить устойчивый приток капитала на российский рынок акций.

На валютном рынке, по данным технического анализа, выход доллара вниз из консолидационного диапазона 66,5-67 руб./$1 подразумевает возможность тестирования отметки 66 руб./$1 в краткосрочной перспективе, считает аналитик.

По словам руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта, сдерживающим фактором для "быков" послужили сообщения, что американские власти проводят расследование в отношении китайской Huawei, которая подозревается в похищении коммерческой информации у партнеров в США. Также стало известно, что правительство Германии может исключить Huawei от создания сетей 5G.

Этот негатив отчасти компенсируется сохранением Т.Мэй на посту премьер-министра по итогам голосования по вынесению вотума недоверия.

Brent тестирует отметку $61 за баррель, "медвежий" отчет Минэнерго США о запасах и добыче не помешал росту цен. Трейдеры отмахнулись от американского релиза в ожидании ежемесячного отчета ОПЕК, который будет опубликован в четверг. Если картель укажет на перспективы возвращения мирового рынка в состояние баланса благодаря усилиям группы ОПЕК+, это может слегка поддержать цены, но, учитывая осторожный настрой мировых инвесторов, существенного подъема цен до конца недели вряд ли стоит ожидать. Для Brent по-прежнему очень важно удержать позиции над уровнем $60 за баррель, считает Н.Ламберт.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, для российского рынка ключевым событием стало голосование в Конгрессе США против снятия санкций с "РусАла". Демократам не удалось набрать необходимое квалифицированное большинство в 60 голосов для постановки резолюции на окончательное голосование (46 демократов и 11 республиканцев голосовали "за"), после чего Минфин продлил срок операций с компаниями О.Дерипаски до 28 января. Теперь ожидается окончательное решение со стороны OFAC.

Наиболее вероятным сценарием для рынка акций РФ видится консолидация вблизи текущих уровней, преодоление отметки 2450 пунктов по индексу МосБиржи позволит рассчитывать на дальнейший рост. При этом новости по "РусАлу" вряд ли станут ключевым триггером для рынка в четверг, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, нефть в моменте оптимистично отреагировала на снижение ее коммерческих запасов в США, хотя прочие цифры в отчете Минэнерго были удручающими.

В четверг нефть незначительно дешевеет, сырьевые валюты немного слабеют, что оказывает давление на рубль. В бумагах "РусАла" возросла активность операций благодаря продлению американским Минфином периода заключения сделок.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (-2,3%), ПАО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (-2,2%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-2%).

Подорожали бумаги ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+14%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,618 млрд рублей (из них 1,9 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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