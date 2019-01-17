Укрепление рубля до 66 за доллар остается маловероятным - ИК "Велес Капитал"

"Мы полагаем, что даже если пара доллар/рубль на какое-то время останется ниже 66,5 руб., укрепление рубля до 66 остается маловероятным, так как для этого потребуются более существенные внешние драйверы (помимо котировок нефти), способные значительно улучшить настроения инвесторов на развивающихся рынках. Без таких драйверов возвращение доллара на уровень в 67 руб. в ближайшие дни представляется весьма вероятным сценарием", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.