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Главная / Мнения аналитиков / Среднесрочным ориентиром на конец февраля является отметка 65.5-66 руб./долл. - "Нордеа Банк"
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17 января 2019 года 12:22
Среднесрочным ориентиром на конец февраля является отметка 65.5-66 руб./долл. - "Нордеа Банк"
"По результатам торгов в среду рубль заметно укрепился по отношению к бивалютной корзине. В ходе утренних торгов сегодня пара USD/RUB в моменте торгуется в районе отметки 66.4, EUR/RUB – 75.5. Укрепление российской валюты произошло на фоне успешного аукциона ОФЗ, проведенного вчера Минфином России, в ходе которого российскому ведомству удалось разметить весь предложенный объем государственных бумаг (35.1 млрд руб.), спрос на которые превысил предложение более чем в два раза. На наш взгляд, на фоне благоприятной внешней конъюнктуры Минфин России продолжит выпускать новые ОФЗ в более высоких объемах. Возможен неплохой спрос на бумаги со стороны нерезидентов, что также будет позитивно влиять на рубль. Кроме того, поддержку российской валюте оказывает фактор относительного затишья по рассмотрению новых санкций в отношении России. Стоит также отметить продолжение переговоров между Китаем и США по теме торговых противоречий: стороны стремятся прийти к соглашению до конца февраля, и любые подвижки в договоренностях добавляют оптимизма валютам развивающихся стран и нефтяному рынку, что позитивно отражается на динамике рубля. Таким образом, в паре USD/RUB на горизонте февраля считаем, что вероятность укрепления российской валюты превышает вероятность ослабления. Среднесрочным ориентиром на конец февраля является отметка 65.5-66", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".
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17 января 2019 года 19:51
Рынок акций РФ завершил день на подъеме к 2450п по индексу МосБиржи во главе с Магнитом, Россетями и РусАлом
Москва. 17 января. Рынок акций РФ завершил торговый день на подъеме к 2450 пунктам по индексу МосБиржи на фоне умеренной реакции рынков Европы и США на опасения очередного ухудшения отношений США и Китая; лидировали в росте акции "Магнита", "Россетей" (MOEX: RSTI) и бумаги компаний Олега Дерипаски ("РусАл" (MOEX: RUALR), En+ (MOEX: ENPL) Group) на ожиданиях снятия с них санкций США. читать дальше
.17 января 2019 года 19:45
Москва. 17 января. Доллар США и евро немного подрастают в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" в четверг; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вниз нефти, тем не менее, поддержку нацвалюте оказывают спрос нерезидентов на российские активы, а также удачные аукционы Минфина по размещению ОФЗ, состоявшиеся накануне. читать дальше
.17 января 2019 года 19:00
Москва. 17 января. Рост котировок большинства выпусков российских еврооблигаций, наблюдавшийся в течение последних нескольких дней, в четверг приостановился на фоне общего ухудшения ситуации на долговых рынках стран с развивающейся экономикой (EM). При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также слегка снизились в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.17 января 2019 года 18:42
После того, как накануне рубль обновил максимум более чем за месяц (66,25 в паре с долларом), в четверг отечественная валюта корректировалась (наряду практически со всеми валютами развивающихся рынков), отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. К... читать дальше
.17 января 2019 года 18:16
Мы сохраняем "бычью" позицию по фунту стерлингов в долгосрочной перспективе и "медвежью" - в краткосрочной - Julius Baer
"По нашим оценкам, только план "мягкого" Brexit с сохранением членства в таможенном союзе ЕС сможет получить поддержку в Палате представителей британского парламента, - считает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. - В парламенте может быть сформирована межпартийная коалиция, которая будет... читать дальше
.17 января 2019 года 17:22
Рынки EM продолжают пользоваться спросом у инвесторов, акции РФ вновь фиксируют приток капитала через ETF - БКС
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за неделю, завершившуюся 16 января 2018 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Как следует из... читать дальше
.17 января 2019 года 16:52
Ослабление рубля в большей степени оправдывается технической коррекцией укрепления в первой половине недели - "Открытие Брокер"
"Рубль немного слабел вместе с прочими сырьевыми валютами. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4015 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,86%, недельная осталась на уровне 7,89%, а месячная - 8,23%. Слабость рубля частично связана с негативной динамикой в нефти, а... читать дальше
.17 января 2019 года 16:24
"Возращение Банка России к покупке валюты и неясная ситуация с перспективами введения новых санкционных ограничений пока не создают фундамента для укрепления российской валюты. И если действия ЦБ можно спрогнозировать, то решения американской администрации предугадываются все хуже и хуже. Поэтому... читать дальше
.17 января 2019 года 16:07
С открытием торгов в США негативная динамика по российским акциям может немного усилиться - ИК "ФИНАМ"
"Российский фондовый рынок пока уверенно держится вблизи достигнутых высот, но наметившееся продажи в акциях компаний-экспортёров могут очень быстро всё испортить. Индекс "Московской биржи" в первой половине дня торговался с потерями порядка 0,15%, удерживаясь в районе 2430 пунктов, при этом... читать дальше
.17 января 2019 года 15:56
Москва. 16 января. Доллар США и евро немного подрастают в ходе дневных торгов на "Московской бирже" в четверг; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вниз нефти, тем не менее, поддержку нацвалюте оказывают спрос нерезидентов на российские активы, а также удачные аукционы Минфина по размещению ОФЗ, состоявшиеся накануне. читать дальше
.17 января 2019 года 15:42
В целом рубль с начала года показал лидирующую динамику среди широкого списка основных мировых валют - БКС
"Позитивной динамике рубля продолжают способствовать два основных фактора: существенный отскок нефтяных цен, вернувшихся в диапазон конца ноября-начала декабря, а также высокий спрос на ОФЗ, наблюдающийся с конца декабря. Тем не менее, сегодня российская валюта перешла к сдержанной нисходящей... читать дальше
.17 января 2019 года 15:14
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" возобновила анализ Polymetal (MOEX: POLY), сообщается в обзоре ИК. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками "Атона", составляет 9,23 фунта стерлингов за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "держать". В то же время для глобальных... читать дальше
.17 января 2019 года 14:44
События в Британии поглотили внимание участников рынка, однако за пределами Соединенного Королевства с начала недели был обнародован целый ряд позитивных новостей, которым удалось поддержать восстановление рынка до максимумов последних недель, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич.... читать дальше
.17 января 2019 года 14:20
Рынок палладия живет своей жизнью и, как кажется, не реагирует на многочисленные негативные факторы, которые в последние дни оказывают давление на различные металлы, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Котировки палладия продолжают устойчивый рост и в среду... читать дальше
.17 января 2019 года 13:55
"С начала года цены на золото продолжают расти, но в более сдержанном и неровном режиме. Ралли замедлилось на фоне ослабления давления на мировых фондовых рынках, а также под влиянием близости к психологической отметке $1300 за унцию. Несмотря на признаки угасания бычьего импульса, драгметалл... читать дальше
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