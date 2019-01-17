Краткосрочные ориентиры для Brent - $59-62/bbl - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки начинают утро четверга умеренным снижением после вчерашнего роста. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $60.8/bbl, а цены на WTI снижаются до $51.9/bbl. Давление на рынок нефти продолжают оказывать опасения участников рынка относительно избыточного предложения нефти. Напомним, что добыча сырья в США находится на исторических максимумах, а эффективность заключённой в декабре сделки ОПЕК+ вызывает сомнения у инвесторов. Доля рынка стран ОПЕК, согласно отчёту Минэнерго США, составляет 30,6%, что является минимумом за всю историю существования картеля. Кроме того, неопределённость исхода торговых противоречий между КНР и США, а также опасения замедления мировой экономики по-прежнему оказывают негативное влияние на нефтяной рынок. Не поддержали котировки на нефть и вышедшие вчера данные о запасах американской сырой нефти от Минэнерго США, согласно которым запасы на прошлой неделе сократились на 2.6 mb. Сегодня внимание рынка привлечёт ежемесячный отчёт ОПЕК, выход которого запланирован на вечернее время. Краткосрочные ориентиры на Brent - $59-62/bbl", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".