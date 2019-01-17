При отсутствии серьезных изменений на внешних площадках умеренно-оптимистичная динамика ОФЗ может сохраниться - РФПИ

"Рост доходностей US-Treasuries на 2-3 б.п. в рамках усиления спроса глобальных инвесторов на рисковые активы позволил доходностям Евробондов РФ опуститься на 1-4 б.п. В ОФЗ также преобладал оптимизм, учитывая снижение кривой на 2-5 б.п. Крайне успешными оказались и аукционы Минфина: ведомство реализовало бумаг на все 35.1 млрд руб. Высокий спрос объясняется позитивным внешним фоном и потребностью локальных участников в бумагах после уверенного спроса на них со стороны иностранцев с начала этого года. При отсутствии серьезных изменений на внешних площадках умеренно-оптимистичная динамика может сохраниться, но чрезмерного оптимизма ждать также вряд ли стоит, пока не прояснится ситуация с пиком инфляции и реакции на нее со стороны ЦБ", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.