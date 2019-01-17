17 января 2019 года 10:25
Изменения рубля к доллару и евро на старте торгов четверга незначительные
Москва. 17 января. Доллар США и евро лишь слегка изменяются на "Московской бирже" в четверг утром; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне высоких нефтяных цен, несмотря на их коррекцию, и сохраняющегося спроса на российские активы.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,31-66,40 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,395 руб./$1 (+2,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 75,55 руб./EUR1 (-6,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 1,3 копейки к уровню закрытия среды и составила 70,515 рубля.
Доллар при этом оказался на 36,67 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 58,5 копейки ниже официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", стабильность валютного курса рубля в начале торгов 17 января связана как с относительно высоким уровнем нефтяных цен, несмотря на их некоторую коррекцию в четверг утром, так и с сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на российские активы. В частности, накануне Минфину на первичных аукционах удалось разместить весь объем выставленных на продажу ОФЗ на сумму 35,142 млрд рублей по номиналу, что стало рекордном с 25 июля прошлого года, в том числе за счет спроса нерезидентов, которым вновь стали интересны операции carry trade.
Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в четверг на данных о росте добычи в США до максимума с 1983 года. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подешевели на 0,44% - до $61,05 за баррель. На торгах в среду их цена увеличилась на 1,12% и составляла на закрытие $61,32 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,59% - до $52,30 за баррель.
Как стало известно в среду, добыча нефти в США увеличилась на прошлой неделе на 200 тыс. баррелей в сутки - до нового рекорда в 11,9 млн б/с. По данным министерства энергетики, товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 2,68 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали снижения на 2,5 млн баррелей. Тем временем запасы бензина на минувшей неделе подскочили на 7,5 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 3 млн баррелей, запасы дистиллятов также увеличились больше прогноза - на 2,97 млн баррелей против ожидавшихся 1,35 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 743 тыс. баррелей.
Опубликовано: /Финмаркет/
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