Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 17 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом торги в среду благодаря сильной отчетности крупнейших банков Уолл-стрит. Кроме того, участники рынка внимательно следили за ситуацией в Великобритании, где парламент днем ранее подавляющим большинством голосов отверг проект сделки Лондона с Брюсселем об условиях Brexit из-за ряда неурегулированных вопросов менее чем за два с половиной месяца до официального срока выхода Великобритании из ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена представить план дальнейших действий в понедельник, 21 января. В среду она выиграла парламентское голосование относительно вотума доверия - ее поддержали 325 членов парламента, "против" проголосовали 306. Согласно первоначальному плану, Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.

Тем временем в США 26-й день продолжается частичная приостановка работы правительства из-за разногласий по вопросу строительства стены на границе с Мексикой. Ранее CNBC со ссылкой на информированный источник в правительстве США сообщило, что по оценкам американских властей, каждая неделя "шатдауна" будет приводить к снижению темпов роста ВВП США в первом квартале на 0,1 процентного пункта. Таким образом, если правительство не возобновит работу до конца января, рост экономики в январе-марте замедлится на существенные 0,5 процентного пункта.

Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в четверг. Позитивный настрой трейдеров сдерживают опасения, связанные с возможностью очередного ухудшения отношений США и Китая. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,2%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, тайваньский TAIEX - также на 0,3%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%.

По данным газеты The Wall Street Journal, федеральная прокуратура США ведет расследование в отношении китайской Huawei Technologies Ltd., которая подозревается в краже коммерческих секретов у американских компаний, включая T-Mobile. В скором времени власти США могут предъявить обвинения Huawei, сообщили источники WSJ. Эта информация спровоцировала очередное усиление опасений в отношении переговоров Вашингтона и Пекина, которые пытаются договориться по вопросам торговли.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в четверг на данных о росте добычи в США до максимума с 1983 года. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 0,39% - до $61,08 за баррель. На торгах в среду их цена увеличилась на 1,12% и составляла на закрытие $61,32 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,53% - до $52,33 за баррель.

Как стало известно в среду, добыча нефти в США увеличилась на прошлой неделе на 200 тыс. баррелей в сутки - до нового рекорда в 11,9 млн б/с. По данным министерства энергетики, товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 2,68 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали снижения на 2,5 млн баррелей. Тем временем запасы бензина на минувшей неделе подскочили на 7,5 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 3 млн баррелей, запасы дистиллятов также увеличились больше прогноза - на 2,97 млн баррелей против ожидавшихся 1,35 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 743 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла более чем в 2 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,742 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,537 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 января вырос на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,44 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 578,42 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром БО-23" (+0,56%), "Газпром капитал БО-03" (+0,55%) и "Газпром БО-22" (+0,5%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-17" (-0,9%), "Внешэкономбанк-001Р-02" (-0,5%) и "ФПК-001Р-03" (-0,5%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк России (MOEX: SBER) 25 января начнет размещение структурных облигаций серии ИОС-KR_FIX-90d-001Р-56R объемом 1 млрд рублей. Дата окончания размещения бумаг - не позднее 22 февраля. Дата погашения выпуска - 25 апреля 2019 года. Бонды будут размещаться по цене 100% от номинала. По выпуску предусмотрена выплата одного купона, ставка - 0,01% годовых. Кроме того, по облигациям выплачивается дополнительный доход, который зависит от динамики ключевой ставки ЦБ. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 14-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 7,95% годовых. Десятилетние облигации БО-02 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона (0,2 процентного пункта). Банк установил возможность досрочного погашения и частичного досрочного погашения каждого выпуска в дату окончания 12-го купона и любого из последующих купонных периодов вплоть до 39-го купона включительно.