На рынке ОФЗ не ждем сильных движений при сохранении поступательного тренда по снижению доходностей - Промсвязьбанк

"За вчерашний торговый день кривая ОФЗ продолжила снижение – доходность 10-леток снизилась на 5 б.п. – до 8,31% годовых, 5-леток – до 8,14% годовых (-7 б.п.). Отметим, что доходность 10-летнего "бенчмарка" продолжает приближаться к нашей цели на уровне 8,25% годовых при премии к ставке ЦБ в размере 50 б.п. После "ударного" дня накануне на рынке ОФЗ не ждем сильных движений при сохранении поступательного тренда по снижению доходностей", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.