Утренние прогнозы: настроения нейтральные

Внешний фон на утро четверга аналитики оценивают как нейтральный и рассчитывают на консолидацию рынка акций в начале торгов.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешняя ситуация перед стартом торгов в РФ нейтральная. Азиатские индексы торгуются без существенной волатильности, нефть незначительно дешевеет, сырьевые валюты незначительно слабеют. Вероятно, что старт торгов в России пройдёт при незначительном снижении индекса МосБиржи. Также вероятен небольшой откат по рублю, который накануне весьма сильно укрепился".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "С позиций технического анализа, консолидация вблизи уровня 1150 пунктов по индексу РТС пока остается актуальным сценарием. Сравнительно сильная отчетность Goldman Sachs (GS) и Bank of America (BAC), опубликованная вчера, оказала поддержку рынку акций США, а итоги голосования в британском парламенте по вопросу о доверии правительству снизили политическую напряженность (но не устранили неопределенность в отношении формата Brexit), однако внешний фон в целом пока не выглядит достаточно благоприятным, чтобы обеспечить устойчивый приток капитала на российский рынок акций. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившегося снижения по паре доллар-рубль (по данным технического анализа, выход вниз из консолидационного диапазона 66,5-67 подразумевает возможность "тестирования" отметки 66 в краткосрочной перспективе".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Открытие торгов четверга на российском фондовом рынке, на наш взгляд, пройдет в спокойном ключе. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют нисходящую динамику, ближайшими уровнями поддержки по индексу МосБиржи выступают значения 2430 и 2323 пункта. Сохранение доверия к правительству Т. Мэй и готовность ЕС к продлению сроков выхода Великобритании являются, по нашему мнению, позитивными сигналами. Внимания инвесторов на ближайшие торговые недели заслуживают отчеты компаний за 2018 год, а также планы и прогнозы на текущий год".

"Промсвязьбанк" (Роман Антонов): ""На начало торгов мы сохраняем умеренно позитивный настрой. Наиболее вероятным сценарием нам видится консолидация вблизи текущих уровней, преодоление отметки в 2450 пунктов по индексу МосБиржи позволит рассчитывать на дальнейший рост. При этом новости по "Русалу" вряд ли станут ключевым триггером для рынка сегодня".