Подъем нефтяных цен сдерживает еженедельная отраслевая статистика Минэнерго США - Промсвязьбанк

"Котировки Brent пытаются продолжить рост на фоне возвращения спроса на рисковые активы на мировых рынках капитала. Однако подъем цен сдерживает еженедельная отраслевая статистика Минэнерго США, которая выглядит негативной. Добыча в стране выросла на 200 тыс. барр./сут. - до 11,9 млн барр./сут., увеличились запасы бензина на 7,5 млн барр. и дистиллятов на 3 млн барр. При этом есть и положительные моменты, коммерческие запасы нефти сократились на 2,7 млн барр., спрос на нефтепродукты восстанавливается. В краткосрочной перспективе котировки Brent продолжат находиться в диапазоне 60-62 долл./барр." - считает специалист Промсвязьбанка Владимир Лящук.