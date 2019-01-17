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17 января 2019 года 09:43

Brent торгуется у $61 за баррель

Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом торги в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в четверг.

Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом торги в среду благодаря сильной отчетности крупнейших банков Уолл-стрит.

Кроме того, участники рынка внимательно следили за ситуацией в Великобритании, где накануне парламент подавляющим большинством голосов отверг проект сделки Лондона с Брюсселем об условиях Brexit из-за ряда неурегулированных вопросов менее чем за два с половиной месяца до официального срока выхода Великобритании из ЕС. Против сделки проголосовали 432 парламентария, "за" - всего 202 (при необходимых 320).

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена представить план дальнейших действий в следующий понедельник, 21 января. В среду она выиграла парламентское голосование относительно вотума доверия - ее поддержали 325 членов парламента, "против" проголосовали 306.

Согласно первоначальному плану, Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.

Тем временем в США 26-й день продолжается частичная приостановка работы правительства из-за разногласий по вопросу строительства стены на границе с Мексикой. Ранее CNBC со ссылкой на информированный источник в правительстве США сообщило, что, по оценкам американских властей, каждая неделя шатдауна будет приводить к снижению темпов роста ВВП США в первом квартале на 0,1 процентного пункта (п.п.).

Таким образом, если правительство не возобновит работу до конца января, рост экономики в январе-марте замедлится на существенные 0,5 п.п.

Из-за шатдауна в среду не состоится публикация отчета по розничным продажам за декабрь, важнейший в году из-за активных покупок в рождественские праздники.

Однако отчет по ценам на импортируемые в США товары за декабрь был опубликован, он указал на снижение стоимости импорта на 1% по сравнению с ноябрем и на 0,6% - в годовом выражении. Эксперты ожидали снижения первого показателя на 1,3%, второго - на 0,8%.

Акции Bank of America выросли в цене на 7,2%. Второй по объему активов банк в США резко увеличил чистую прибыль и выручку в четвертом квартале, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Согласно пресс-релизу BofA, чистая прибыль банка в октябре-декабре составила $7,3 млрд, или 70 центов в расчете на акцию, по сравнению с $2,4 млрд, или 20 центов на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Выручка повысилась до $22,7 млрд с $20,4 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль банка на уровне $0,63 на акцию при выручке в $22,4 млрд.

Курс ценных бумаг Goldman Sachs подскочила на 9,5%. Банк также повысил прибыль и выручку в прошлом квартале сильнее ожиданий экспертов, несмотря на снижение доходов от торговых операций.

Прибыль Goldman Sachs в четвертом квартале составила $2,54 млрд при выручке в $8,08 млрд. Эксперты прогнозировали эти показатели на уровне $1,64 млрд и $7,55 млрд соответственно.

Капитализация крупнейшей инвестиционной компании мира по объему активов под управлением BlackRock увеличилась на 3,1%. Объем активов под управлением компании в прошлом квартале сократился на 5%, до $5,98 трлн, а чистая прибыль рухнула на 60%, до $927 млн.

Между тем чистый приток активов в течение 2018 года составил $124 млрд, в том числе в октябре-декабре - $49,8 млрд, включая $81 млрд в биржевые фонды iShares, что стало рекордным показателем.

Акции Ford подешевели на 6,2% после того, как американский автопроизводитель опубликовал предварительную финансовую отчетность за 2018 год, которая оказалась слабее ожиданий аналитиков.

Рыночная стоимость Fiserv Inc. понизилась на 3,3%. Американский поставщик технологий для финансовой отрасли достиг соглашения о покупке First Data Corp., которая занимается обработкой операций по кредитным картам, за $22 млрд.

Котировки акций Sears взлетели на 56% на слухах, что крупнейший инвестор компании Эдвард Лэмперт выиграл аукцион и получил контроль над некогда крупнейшим американским ритейлером, ставшим банкротом. План Э.Лэмперта предусматривает вливание более $5 млрд в компанию и закрытие почти половины существующих магазинов сети Sears.

Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 141,57 пункта (0,59%) и составил 24207,16 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 5,8 пункта (0,22%) - до 2616,1 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 10,86 пункта (0,15%) и составил 7034,69 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно на торгах в четверг.

Позитивный настрой трейдеров сдерживают опасения, связанные с возможностью очередного ухудшения отношений США и Китая.

Японский индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,2%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, тайваньский TAIEX - также на 0,3%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%.

По данным газеты The Wall Street Journal, федеральная прокуратура США ведет расследование в отношении китайской Huawei Technologies Ltd., которая подозревается в краже коммерческих секретов у американских компаний, включая T-Mobile. В скором времени власти США могут предъявить обвинения Huawei, сообщили источники WSJ.

Эта информация спровоцировало очередное усиление опасений в отношении переговоров Вашингтона и Пекина, которые пытаются договориться по вопросам торговли.

Сообщения о том, что США ведут расследование в отношении Huawei "поднимают вопрос о том, не является ли оптимизм, связанный с ходом торговым переговоров, преждевременным", отмечает аналитик Mizuho Bank Вишну Варатан.

Акции японских банков дорожают в четверг вслед за подъемом этого сектора в США. Бумаги Mitsubishi UFJ выросли в цене на 0,7%, Sumitomo Mitsui - на 0,8%.

В то же время котировки акций ритейлеров падают: капитализация Fast Retailing, владельца бренда Uniqlo, опустилась на 2,4%, FamilyMart - на 4,4%.

Стоимость бумаг Nintendo подскочила на 3,2%, китайского интернет-гиганта Tencent - на 1,7%, автопроизводителя Geely Automotoive - на 2,8%.

Акции южнокорейского производителя электроники Samsung подорожали на 1,3%, тайваньской Taiwan Semiconductor - на 1,2%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в четверг на данных о росте добычи в США до максимума с 1983 года.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 МСК подешевели на $0,31 (0,51%) - до $61,01 за баррель. На торгах в среду их цена увеличилась на $0,68 (1,12%) и составляла на закрытие $61,32 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,31 (0,59%) - до $52 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на $0,2 (0,38%), завершив торги на отметке $52,31 за баррель.

Как стало известно в среду, добыча нефти в США увеличилась на прошлой неделе на 200 тыс. баррелей в сутки - до нового рекорда в 11,9 млн б/с.

По данным министерства энергетики, товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 2,68 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали снижения на 2,5 млн баррелей.

Тем временем запасы бензина на минувшей неделе подскочили на 7,5 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 3 млн баррелей, запасы дистиллятов также увеличились больше прогноза - на 2,97 млн баррелей против ожидавшихся 1,35 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 743 тыс. баррелей.

Ранее китайская госкорпорация China National Petroleum Corp. (CNPC) обнародовала прогноз, согласно которому спрос на нефть в стране в 2019 году вырастет на 6,9%, до 668 млн тонн.

Также компания ожидает, что спрос на бензин увеличится на 3,6%, до 131,9 млн тонн, а спрос на дизельное топливо сократится на 1,1%, до 158 млн тонн. Потребление керосина, вероятно, вырастет на 9,5%, до 40,3 млн тонн.


Опубликовано: /Финмаркет/
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