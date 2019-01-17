Открытие торгов четверга на российском фондовом рынке пройдет в спокойном ключе - Инвестиционная палата

"Открытие торгов четверга на российском фондовом рынке, на наш взгляд, пройдет в спокойном ключе. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют нисходящую динамику, ближайшими уровнями поддержки по индексу МосБиржи выступают значения 2430 и 2323 пункта. Сохранение доверия к правительству Т. Мэй и готовность ЕС к продлению сроков выхода Великобритании являются, по нашему мнению, позитивными сигналами. Внимания инвесторов на ближайшие торговые недели заслуживают отчеты компаний за 2018 год, а также планы и прогнозы на текущий год", - указывает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.