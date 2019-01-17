На горизонте ближайших торговых сессий в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 66-67 - Промсвязьбанк

"Некоторую поддержку всей группе валют EM вчера могло оказывать локальное улучшение риск-аппетита на глобальных рынках. Причем отметим, что развивающиеся рынки за последнюю неделю смотрятся лучше развитых - рост MSCI EM за последние пять торговых сессий составляет 1,5% против 0,8% по MSCI World, что также в некоторой степени демонстрирует улучшение сантимента в отношении EM. При этом индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) на протяжении последних дней консолидируется преимущественно под отметкой в 1640 пунктов, и преодолеть данный рубеж пока не удается. На наш взгляд для сохранения позитивного импульса в валютах EM необходим либо новый импульс к росту рисковых активов на глобальных рынках, либо заметное снижение в индексе доллара. Без поддержки данных факторов есть риски локальной коррекции. Из внутренних историй отметим постепенное приближение пика налоговых выплат. В период 25-28 января российские компании будут выплачивать НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль (суммарный объем платежей в этот период мы оцениваем в 1,04 трлн руб.). Влияние фактора налогов на валютный курс в этом месяце, на наш взгляд, будет не столь высоко (внешние условия для рубля важнее). На горизонте ближайших торговых сессий в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 66-67. Фундаментально рубль по-прежнему недорог, но для дальнейшего укрепления желательно увидеть продолжение улучшения риск-аппетита на глобальных рынках", - считает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.