Внешний фон пока не выглядит достаточно благоприятным, чтобы обеспечить устойчивый приток капитала на рынок акций - ИФ "Олма"

"С позиций технического анализа, консолидация вблизи уровня 1150 пунктов по индексу РТС пока остается актуальным сценарием. Сравнительно сильная отчетность Goldman Sachs (GS) и Bank of America (BAC), опубликованная вчера, оказала поддержку рынку акций США, а итоги голосования в британском парламенте по вопросу о доверии правительству снизили политическую напряженность (но не устранили неопределенность в отношении формата Brexit), однако внешний фон в целом пока не выглядит достаточно благоприятным, чтобы обеспечить устойчивый приток капитала на российский рынок акций. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившегося снижения по паре доллар-рубль (по данным технического анализа, выход вниз из консолидационного диапазона 66,5-67 подразумевает возможность "тестирования" отметки 66 в краткосрочной перспективе)", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.