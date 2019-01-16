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16 января 2019 года 19:26

Снижение рынка акций РФ в среду на нефтяных бумагах было пресечено подъемом акций энергокомпаний и Сбербанка

Москва. 16 января. Снижение рынка акций РФ в среду на бумагах нефтяников из-за слабости нефти было пресечено подъемом акций энергокомпаний и Сбербанка; индекс МосБиржи смог удержаться выше 2430 пунктов, несмотря на укрепление рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2434,6 пункта (-0,2%), индекс РТС вырос до 1152,99 пункта (+0,4%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 1,9%.

Доллар упал до 66,5 рубля (-0,46 рубля).

Подешевели рублевые акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,5%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-3,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%).

Сенат проголосовал за начало дебатов по резолюции, блокирующей план президента США Дональда Трампа отменить санкции против трех российских компаний - Еn+, "РусАла" и "Евросибэнерго".

Как известно, 19 декабря 2018 года Минфин США сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "РусАл" и "Евросибэнерго", подконтрольные Олегу Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам бизнесмен при этом останется в списке, а его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

Однако на прошлой неделе газета The Wall Street Journal написала, что попытки демократов заблокировать предложение Минфина США об исключении En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" из санкционного списка, вероятнее всего, не увенчаются успехом из-за недостаточной поддержки со стороны республиканцев.

Выросли в среду бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (+4,8% и +4,5% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,9%), Сбербанка (+1,7%, до 201,26 рубля), "Мосбиржи" (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (+1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,9%).

В среду в Азии преобладало снижение индексов (Япония просела на 0,6%, Китай не изменился) после ослабления оптимизма, вызванного накануне информацией о готовности китайских властей стимулировать экономический рост.

В Европе настроения к вечеру были смешанные (индекс DAX вырос на 0,2%, британский FTSE просел на 0,6%), однако плюсует Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,3%). Трейдеры оценивают новости из США и Великобритании, усиливающие опасения замедления глобального экономического подъема.

Британский парламент во вторник с подавляющим перевесом голосов отверг соглашение по выходу Великобритании из ЕС, оппозиция в Палате общин инициирует в среду голосование о доверии правительству.

Поражение правительства стало самым разгромным с 20-х годов прошлого века и поставило под вопрос результаты почти 2-летних переговоров Лондона и Брюсселя об условиях выхода Британии из ЕС. У кабинета остается совсем немного времени, чтобы избежать выхода из союза без какого-либо соглашения, что может иметь катастрофические последствия для экономики страны.

Нефть в среду выходила в "плюс", но вечером новое давление оказала статистика Минэнерго США о запасах сырья. Так, запасы нефти упали на 2,68 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,5 млн баррелей, однако выросли резервы бензина - на 7,5 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 3 млн баррелей; запасы дистиллятов также увеличились больше прогноза - на 2,97 млн баррелей против ожидавшихся 1,35 млн баррелей.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $60,54 за баррель (-0,2% и +2,8% накануне), мартовская цена WTI - $52,09 за баррель (-0,6% и -2,1% во вторник).

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 743 тыс. баррелей, а добыча нефти в США увеличилась на 200 тыс. баррелей в сутки, до нового рекорда - 11,9 млн б/с.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выразил уверенность в том, что коммерческие запасы нефти "вернутся к нормальным средним значениям, что повысит уверенность рынка".

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, рынок акций в среду сделал еще один шаг вниз по индексу МосБиржи, инвесторы вновь проигнорировали позитивный внешний фон. Покупкам способствовала относительно высокая нефть (Brent закрепилась выше $60 за баррель) и позитивная динамика индексов в Европе и США. В целом российский рынок продолжает консолидироваться под важным сопротивлением 2450 пунктов по индексу МосБиржи. Его пробой станет техническим сигналом к усилению покупок в российских бумагах и откроет индексу МосБиржи дорогу к историческим максимумам, а также подтвердит пробой нисходящего коррекционного тренда, берущего начало от максимумов прошлого года.

Рубль в среду уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам, доллар ушел ниже поддержки 67 руб./$1, что говорит в пользу его дальнейшей негативной динамики, целью которой может стать следующая поддержка 65 руб./$1. В ближайшие сессии на рынке будет наблюдаться повышенное предложение валюты, что вызвано подготовкой экспортеров к налоговым выплатам. Если рынок нефти продолжит восходящую динамику, рубль может получить сильный фундаментальный фактор для укрепления, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в США инвесторов не разочаровали квартальные результаты Goldman Sachs и Bank of America. Публикация части макроэкономических данных была отложена, так как работа американского правительства все еще частично приостановлена. В Европе отклонение британским парламентом сделки по Brexit воспринимается рынками относительно нейтрально. Премьер-министр страны Тереза Мэй теперь должна будет решить, как поступить, чтобы не поставить Великобританию перед лицом так называемого "жесткого" Brexit.

Нефтяные котировки вечером развернулись вниз после выхода отчета Минэнерго США. Ближайшей важной поддержкой для Brent выступает отметка $59,6, для WTI - уровень $51 за баррель. Пока котировки остаются выше указанных отметок, они имеют неплохие шансы на возвращение к краткосрочному росту.

Рублевый индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля скорректировался к поддержке 2430 пунктов, а долларовый индекс РТС поднялся к сопротивлению 1155 пунктов. В целом импульс к краткосрочному росту на рынке ослаб, что указывает на опасность развития нисходящего движения в ближайшие дни. Давление на рынок оказывает неопределенность ситуации с санкциями против "РусАла", а также ситуация с Brexit, которая будет влиять на мировую склонность к риску, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, в целом ситуация на российском рынке спокойная, за исключением некоторой нервозности в бумагах "РусАла" и En+ в связи с обсуждением резолюции в американском Сенате по блокировке снятия санкций с активов О.Дерипаски. Впрочем, новость эта уже не является свежей, так как подобные планы законодателей озвучивались ранее. По сути, данные активы становятся спекулятивными, а риски ограничений превращаются в долгосрочные, так как в условиях выборных циклов в США тема каких-то смягчений для российских компаний обладает повышенной токсичностью для американских политиков.

Просели бумаги нефтегазового сектора, так как перспективы восстановления прежних высоких котировок становятся все более туманными. Бумаги Сбербанка сумели превысить 200 рублей за штуку на фоне вышедшей сильной отчетности банка и ожиданий вполне щедрых дивидендов в районе 14-15 рублей на акцию.

В Европе британский индекс FTSE снижается на фоне провального голосования по условиям выхода из Евросоюза. Возможно, что сама тема выхода инвесторов волнует в меньшей степени, а вот возможные досрочные выборы с непредсказуемыми последствиями могут отразиться на финансовом рынке и экономике. Вечером в Великобритании состоится голосование по доверию премьер-министру Т.Мэй. В большой степени отечественный рынок акций игнорирует внешние сигналы, полагает А.Кочетков.

Как отмечает эксперт компании "БКС Брокер" Сергей Дроздов, акции "РусАла" по-прежнему остаются заложниками геополитики, колебания котировок зависят от санкционных новостей. Тот позитивный настрой, который был перед новым годом, когда Минфин США выступил с заявлением о снятии санкций с "РусАла", практически сошел на нет на фоне негативных заявлений Конгресса и Сената США по этому вопросу.

Во вторник в Сенате прошло голосование по вопросу рассмотрения резолюции с неодобрением планов Минфина США снять санкции. По итогам голосования рассмотрение документа продолжится, и финальное голосование по этому вопросу еще впереди. Также эту резолюцию должны будут принять в Конгрессе. В случае принятия резолюции вопрос о снятии санкций повиснет в воздухе, и на рынке вероятно дальнейшее падение котировок акций "РусАла", считает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения стали акции ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-6,9%), ПАО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (-5,3%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-4,5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-2,7%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-1,9%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,8%).

Выросли акции ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (+29,3%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+20,2%), акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+18,5%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (+8,6%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+8,5%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+6,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,907 млрд рублей (из них 12,484 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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