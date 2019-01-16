16 января 2019 года 18:45
Цены евробондов РФ в среду выросли на фоне усилившегося у инвесторов "аппетита к риску"
Москва. 16 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подрастают на фоне усилившегося у глобальных инвесторов "аппетита к риску". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) снижаются в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 15 января на 6 базисных пунктов и составила 110,14% от номинала, что соответствует доходности 4,07% годовых (снижение на 2 базисных пункта).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась на 8 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, составив 98,55% от номинала. Их доходность выросла на 3 пункта и составила 2,53% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 5 пунктов и составил 154 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к 15 января на 42 базисных пункта - до 109,65% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 5,18% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 24 базисных пункта - до 105,93% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 5,18% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 23 базисных пункта - до 101,49% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта - до 4,51% годовых), с погашением в 2023 году - на 20 базисных пунктов, до 103,61% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 4,02% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 21 базисный пункт - до 97,53% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 5,42% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 28 базисных пунктов, до 97,45% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 4,62% годовых).
"Сегодня российские еврооблигации продолжили ценовой рост, отмечаемый с начала года, что привело к снижению доходности 10-летних бумаг на 4 базисных пункта по отношению к предыдущему дню. При этом процентные ставки наиболее "длинных" выпусков евробондов РФ с погашением в 2042-2047 годах снизились за день на 2-3 базисных пункта. Основным драйвером ценового роста выступает восстановление спроса на рисковые активы на глобальном рынке на фоне пересмотра инвесторами ожиданий по темпам ужесточения монетарной политики ФРС США. В целом сейчас доходность российских десятилетних бумаг приблизилась к уровням начала апреля прошлого года, нивелировав тем самым весь негатив, который присутствовал на рынке в прошлом году в связи с санкционными рисками и рисками повышения ставки Федрезервом", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.
Опубликовано: /Финмаркет/
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