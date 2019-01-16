Мы сохраняем "бычью" позицию по фунту стерлингов в долгосрочной перспективе - Julius Baer

Как и ожидалось, Палата общин британского парламента во вторник вечером проголосовала против плана Brexit премьер-министра Терезы Мэй. Это стало историческим поражением действующего правительства: против предложения было подано 432 голоса, за - 202 голоса, отмечает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. Тем не менее, после обнародования итогов голосования Мэй сохранила решительный настрой и намерение завершить процедуру Brexit. Но прежде ей предстоит преодолеть вотум недоверия, о котором объявил лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин и который будет обсуждаться в парламенте в среду.

"Шансы оппозиции на успех остаются невысокими. Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии, обеспечивающая консерваторам большинство в парламенте, уже объявила о поддержке партии Терезы Мэй. Несмотря на связанный с Brexit глубокий кризис Консервативная партия не может предложить альтернативный кабинет министров, который получил бы поддержку парламента и приступил к исполнению своих обязанностей в течение 14 дней. Таким образом, голосовавшие против плана Мэй консерваторы, его сторонники и даже приверженцы сохранения членства Великобритании в ЕС, выражая недоверие действующему премьер-министру, рискуют спровоцировать проведение новых всеобщих выборов и передачу власти лейбористам", - указывает эксперт.

По мнению Дэвида Мейера, если Тереза Мэй выстоит в ближайшие несколько дней, к следующему понедельнику она сможет предложить на рассмотрение парламента новый план реализации Brexit. Она, вероятно, вновь обратится к официальному Брюсселю и попросит о пересмотре согласованного плана и дополнительных уступках от ЕС для получения одобрения у себя дома.

"Мы видим высокую вероятность формирования межпартийного альянса, который будет активно продвигать "мягкий" Brexit с сохранением более тесных связей с ЕС или даже сохранение членства Великобритании в Евросоюзе через проведение нового референдума. Также вероятно, что Мэй (или ее преемник) постарается перенести установленную на 31 марта дату Brexit, чтобы получить дополнительное время на согласование всех условий. Несмотря на приближение срока мы по-прежнему не ожидаем нерегулируемого выхода Великобритании из ЕС: вероятность такого сценария, по нашим оценкам, составляет 25%. Едва заметная реакция валютного рынка на итоги голосования во вторник подтверждает нашу позицию. Провал предложенного Терезой Мэй плана Brexit оставляет британскую экономику в состоянии повышенной неопределенности. и ожидаем пару EUR/GBP на уровне 0,86", - резюмирует эксперт Julius Baer.