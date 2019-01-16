Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро в среду днем благодаря росту спроса на активы EM

Москва. 16 января.

Курс доллара США составил 66,785 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 17,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро опустился ниже отметки 76 руб./EUR1 впервые с 18 декабря, составив 75,99 руб./EUR1 (-41,5 копейки к закрытию вторника). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 28,3 копейки - до 70,93 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 17 января на 32,03 копейки, до 66,7617 руб./$1, и снизил курс евро на 81,48 копейки, до 76,1350 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное укрепление рубля по отношению к доллару и евро 16 января связано, прежде всего, с некоторой активизацией спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, а также с восстановлением нефтяных котировок выше $60 за баррель Brent. Кроме того, поддержку рублю оказывают и удачные аукционы Минфина по размещению ОФЗ (к 15:00 МСК состоялись два из трех запланированных аукционов, на которых был размещен весь объем предложения на сумму 30 млрд рублей по номиналу). При этом укрепление рубля по отношению к евро более значительное, чем к доллару, за счет дополнительного давления на курс европейской валюты, которое оказывает неопределенность ситуации вокруг Brexit после отказа английского парламента поддержать соглашение по выходу Великобритании из ЕС.

Нефтяной рынок демонстрирует умеренное снижение в ходе торгов в среду после роста накануне, вызванного данными о запасах топлива в США. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК уменьшилась на 0,38%, до $60,41 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,73% - до $52,01 за баррель. Как стало известно накануне из данных Американского института нефти (API), запасы нефти в США снизились на неделе, завершившейся 11 января, на 560 тыс. баррелей. Вместе с тем институт сообщил о резком увеличении резервов бензина - сразу на 6 млн баррелей, а также о росте запасов дистиллятов на 3,2 млн баррелей.

Данные Минэнерго США будут обнародованы в 18:30 мск в среду. Как показал опрос, проведенный агентством Bloomberg, рынок ждет снижения на 2,5 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, рассчитывают на сокращение запасов нефти на 250 тыс. баррелей. По их оценкам, запасы бензина поднялись на 2,6 млн баррелей, дистиллятов - на 90 тыс. баррелей.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "первая половина торгов на валютном рынке для рубля выдалась весьма успешной. Отечественной валюте удалось не только удержать позиции в паре с долларом лучше отметки 67 руб./$1, но в ходе торгов рубль смог обновить максимум с начала года, достигнув 66,625 руб./$1. Не слишком уверенно чувствовал себя доллар и на внешних рынках. На площадках emerging markets заметное укрепление в паре с американской валютой к окончанию первой половины дня помимо рубля демонстрировали турецкая лира, южноафриканский рэнд, тайский бат. Индекс доллара к шести основным валютам также пребывал в отрицательной зоне, несмотря на то, что американская валюта растет к евро. Но все же основную поддержку отечественной валюте оказывали котировки нефти, которые в первой половине дня поднимались выше отметки $61 для сорта Brent".

"Первые обязательные платежи в бюджет не повлияли на комфортную ситуацию с рублевой ликвидностью на внутреннем рынке. Несмотря на вчерашний отток средств в рамках уплаты обязательных страховых платежей, совокупные остатки ликвидности банков на корсчетах в ЦБ пополнились более чем на 100 млрд рублей, достигнув отметки в 2,8 трлн рублей. Высокий уровень свободной ликвидности в банковской системе связан как с притоком средств по бюджетному каналу, так и с тем, что банки поддерживают относительно невысокий объем остатков на недельных депозитах в ЦБ. Избыток рублевой ликвидности может оставить рубль без должной поддержки в рамках январского налогового периода. В то же время, получив на счета бюджетную ликвидность, банки могут увеличить объем размещения средств на депозитах в ЦБ через неделю, что в преддверии основных налоговых выплат повысит спрос на рублевые средства", - полагает Ю.Кравченко.

Аналитики Нордеа банка отмечают, что "рубль укрепился в основных валютных парах к закрытию российского рынка во вторник и сегодня в ходе утренних торгов продолжает отыгрывать позиции. Поддержку российской валюте в паре с евро оказывают опасения, высказанные главой ЕЦБ Марио Драги, о перспективах европейской экономики. Вчерашнее возобновление валютных покупок Банком России в рамках бюджетного правила не повлияло на динамику рубля на валютном рынке. Сегодня внимание участников рынка будет направлено на аукционы ОФЗ, в ходе которых Минфин предложит госбумаги на 35,1 млрд рублей, это максимальный объем за 6 последних месяцев. Успешное проведение аукционов может поддержать рубль в основных валютных парах".

"Внешний фон умеренно благоприятный. Рекордный объем вливания ликвидности в Китае вдохнул оптимизм в региональные рынки. Вместе с тем, это локальный всплеск, поскольку причина вливаний очевидна, особенно на фоне снижения целевого прогноза по годовому ВВП страны. Итоги голосования по Brexit в английском парламенте оказались разочаровывающими для премьера Терезы Мэй и делают перспективы "развода с ЕС" еще более туманными. Для рынков в настоящий момент это не столько негатив, сколько дополнительный риск и источник возможных внезапных новостей в среднесрочной перспективе. На российский рынок, равно как и на развивающиеся в целом, продолжается приток ликвидности, что выражается и в снижении ставок денежного рынка, и в активных покупках ОФЗ, которые на "среднем" и "дальнем" участке кривой прибавили с конца декабря уже по 1,5-2,5 процентного пункта в терминах цены. Поскольку пока о возобновлении санкционной риторики речь не идет, по крайней мере, в ближайшие недели, приток капитала может продолжиться, и ралли еще, возможно, только в своей середине", - считает зампредседателя правления Локо-банка Андрей Люшин.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в среду слегка подросли по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты не изменились в цене. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" 16 января выросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,85% годовых, а по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 б.п., до 7,89% годовых. При этом ставки на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего дня - 8,23%, 8,59% и 8,68% годовых соответственно.