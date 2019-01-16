Рубль усиливает свои позиции благодаря повышенному спросу на ОФЗ и грядущим налоговым платежам - "Открытие Брокер"

"Рубль продолжил попытки укрепления, чему способствовал высокий спрос на аукционах ОФЗ. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4035 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,85%, недельная снизилась до 7,89%, а месячная осталась на уровне 8,23%. Минфин в среду проводит аукционы ОФЗ в общем объёме на 30 млрд рублей по номиналу. На первом из них были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением 28 февраля 2024 года. Удалось разместить весь предложенный объём 15 млрд по номиналу при спросе 33,443 млрд рублей и средневзвешенной доходности 8,17%, что существенно лучше, чем на декабрьских размещениях. Возможно, что после аукционов рубль немного растеряет свои завоевания, но от более существенной слабости его защитят грядущие налоговые платежи. Впрочем, есть ещё одна тема, которая называется инфляцией. По данным Росстата, к 14 января годовой показатель ускорился до 4,7%, а это означает существенный рост вероятности повышения ставки ЦБ РФ на ближайших заседаниях", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.