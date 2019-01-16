Коммунальная отрасль принесет традиционную доходность - ИК "ФИНАМ"

"Сфера ЖКХ, наряду с медициной, является крайне востребованной и не подвержена колебаниям из-за политических или экономических волнений. При этом коммунальные компании значимую часть средств тратят на обновление инфраструктуры, что делает их работу более эффективной. Поэтому в 2019 году я настоятельно рекомендую включить акции этих компаний в инвестиционный портфель по крайней мере в качестве защитного инструмента", - отмечает руководитель отдела информации и анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Михаил Аристакесян.