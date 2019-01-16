США готовятся стать нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов - Julius Baer

Сланцевая революция привела к тектоническим сдвигам в энергетическом секторе, констатирует глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. На рынке нефти и газа менее чем за два десятилетия риски нехватки предложения сменились вероятностью перепроизводства сырья. В начале 2017 года США стали нетто-экспортерами природного газа благодаря увеличению трубопроводных поставок "голубого топлива" в Мексику и СПГ в другие страны.

К середине 2020 года Соединенные Штаты могут также превратиться в нетто-экспортеров нефти и нефтепродуктов. Добыча нефти продолжает увеличиваться на фоне повышения производительности и эффективности, а также развития трубопроводной инфраструктуры, особенно в районе Пермского бассейна в Техасе. Об этом вчера заявило американское Агентство энергетической информации, и аналитики Julius Baer разделяют подобную оценку.

"Независимость США в нефтяной и газовой сфере не означает, что местный рынок отвяжется от глобального, - полагает эксперт Норберт Рюкер. - Скорее, произойдет обратное. Увеличение экспорта будет приводить к "глобализации" рынка природного газа. С увеличением мощностей СПГ сделает североамериканский рынок более зависимым от внешних факторов. То же относится и к нефтяному сектору в свете увеличения поставок за границу сырья и нефтепродуктов, а также из-за того, что США будут обеспечивать львиную долю мирового спроса на нефть в долгосрочной перспективе, делая экономику более зависимой от динамики цен. При этом связь доллара и нефти будет оставаться практически неизменной".

В Европе связанные с Brexit риски, особенно нерегулируемый "развод" Великобритании с ЕС, оказывают давление на рынок природного газа. Последствия Brexit предсказать трудно, но поставки из Норвегии и торговля СПГ могут пострадать, уверен Норберт Рюкер.

"США уверенно двигаются к энергетической независимости и готовятся в следующем году стать нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов благодаря увеличению сланцевой добычи. Это означает усиление связи американского рынка энергоносителей с мировым. Мы сохраняем нейтральный взгляд на нефть на фоне слабого спроса на сырье и вероятного продолжения сланцевого бума, который поддерживается нынешним уровнем котировок", - резюмирует эксперт Julius Baer.