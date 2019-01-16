Рынок акций РФ утром консолидируется, давление на индекс МосБиржи оказывает укрепление рубля и просевший РусАл

Москва. 16 января. Рынок акций РФ утром в среду консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних факторов, давление на индекс МосБиржи оказывает укрепление рубля и просевшие бумаги "РусАла" на санкционных новостях.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2437,55 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1151,15 пункта (+0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,7%.

Доллар стоит 66,69 рубля (-0,28 рубля).

Подорожали рублевые акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,2% и +1,3% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1%), "Мосбиржи" (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,4% и +0,5% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%).

Просели бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "РусАла" (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%) и GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-3,3%).

Сенат США проголосовал за начало дебатов по резолюции, блокирующей план президента США Дональда Трампа отменить санкции против трех российских компаний - Еn+, "РусАла" и "Евросибэнерго".

Как известно, 19 декабря Минфин США сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "РусАл" и "Евросибэнерго", подконтрольные Олегу Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам бизнесмен при этом останется в списке, а его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

Однако на прошлой неделе газета The Wall Street Journal написала, что попытки демократов заблокировать предложение Минфина США об исключении En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" из санкционного списка, вероятнее всего, не увенчаются успехом из-за недостаточной поддержки со стороны республиканцев.

В среду в Азии преобладало снижение индексов (Япония просела на 0,6%, Китай не изменился) после ослабления оптимизма, вызванного накануне информацией о готовности китайских властей стимулировать экономический рост, но плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Трейдеры оценивают новости из США и Великобритании, повышающие опасения замедления глобального экономического подъема.

Британский парламент во вторник с подавляющим перевесом голосов отверг соглашение по выходу Великобритании из ЕС, оппозиция в Палате общин инициирует в среду голосование о доверии правительству.

Поражение правительства стало самым разгромным с 20-х годов прошлого века и поставило под вопрос результаты почти 2-летних переговоров Лондона и Брюсселя об условиях выхода Британии из ЕС. У кабинета остается совсем немного времени, чтобы избежать выхода из союза без какого-либо соглашения, что может иметь катастрофические последствия для экономики страны.

Нефть утром в среду умеренно плюсует, цена Brent на $0,5 выше, чем при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $60,67 за баррель (+0,1% и +2,8% накануне), мартовская цена WTI - $52,39 за баррель (без изменений и -2,1% во вторник).

Согласно данным API, запасы нефти в США снизились на неделе, завершившейся 11 января, на 560 тыс. баррелей, пишет MarketWatch. Вместе с тем институт сообщил о резком увеличении резервов бензина - сразу на 6 млн баррелей, а также о росте запасов дистиллятов на 3,2 млн баррелей.

Данные Минэнерго США будут обнародованы в 18:30 МСК в среду. Как показал опрос, проведенный агентством Bloomberg, рынок ждет снижения на 2,5 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, рассчитывают на сокращение запасов нефти на 250 тыс. баррелей. По их оценкам, запасы бензина поднялись на 2,6 млн баррелей, дистиллятов - на 90 тыс. баррелей.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выразил уверенность в том, что коммерческие запасы нефти "вернутся к нормальным средним значениям, что повысит уверенность рынка".

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, в Азии дополнительным источником негатива стало заявление торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о том, что он не заметил какого-либо прогресса по структурным вопросам на переговорах США и Китая.

Минэнерго США прогнозирует, что в текущем году добыча нефти в США повысится до 12,07 млн б/с, а в 2020 году приблизится к уровню 13,0 млн б/с. Между тем, опрос Reuters показал, что цена барреля Brent в 2019 году составит в среднем $65. У российского рубля есть повод для укрепления в виде первых в текущем году аукционов Минфина по размещению ОФЗ, добавил аналитик.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, текущие настроения на глобальных рынках смешанные. Вышедшая в США слабая статистика подтверждает идею об отсутствии жесткой необходимости Федрезерву в ближайшее время повышать ставку.

Голосование в парламенте Великобритании по поддержке соглашения о Brexit оказалось провальным (соотношение голосов 202:432). Лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин после голосования внес в парламент предложение о вынесении вотума недоверия Терезе Мэй. Сама же Т.Мэй отмечает, что подготовит план дальнейших действий по Brexit к следующему понедельнику. По факту какого-либо масштабного влияния на глобальные рынки голосование не оказало.

Локальное ухудшение сантимента в отношении российских активов может оказывать решение Сената США начать рассматривать резолюцию о несогласии снять санкции с "РусАла" и En+, но это вряд ли станет ключевым драйвером для российского рынка. Индекс МосБиржи последние пять торговых дней большую часть времени проводит в диапазоне 2400-2450 пунктов, в среду в базовом сценарии можно ожидать консолидации индекса вблизи верхней границы диапазона, считает М.Поддубский.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на фоне смешанных внешних сигналов ограничивающим фактором для рынка акций РФ выступает неопределенность со снятием санкций с "РусАла", поскольку законодатели США настаивают на рассмотрении вопроса сохранения ограничений.

В Великобритании парламент отверг план Т.Мэй по Brexit, что инвесторы на европейских рынках будут отыгрывать в среду. На рынке акций РФ ближайшими сопротивлениями для индексов МосБиржи и РТС выступают отметки 2450 и 1155 пунктов, поддержками - уровни 2430 и 1130 пунктов.

По оценке ведущего аналитика компании Amarkets Артема Деева, закрепление нефти Brent выше $60 за баррель может подтолкнуть покупателей к реализации потенциала краткосрочного роста всего нефтяного рынка, следующим сопротивлением выступит отметка $61 за баррель. Сообщения о том, что Народный банк Китая усилит меры по поддержке экономики улучшением доступности кредита для небольших компаний, сокращением налогов, а также увеличением расходов на инфраструктуру, повысили ожидания, что сильный спрос на нефть со стороны Китая останется устойчивым.

В среду в центре внимания трейдеров отчет по изменению запасов нефти в США, который будет опубликован в 18:30 МСК. Конец недели обещает быть не менее насыщенным на события. ОПЕК выпустит месячный доклад по рынку нефти в четверг, а Международное энергетическое агентство - в пятницу, отмечает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+18,8%), акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+7,1%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+5%).

Подешевели бумаги ПАО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (-3,5%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-2,8%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,255 млрд рублей (из них 2,101 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).