В случае дальнейшего восстановления нефтяных котировок пара доллар/рубль уже в ближайшее время может оказаться ниже 66,5 руб., - ИК "Велес Капитал"

"Начало торгов на валютном рынке для рубля выдалось весьма успешным, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - На открытии отечественной валюте удалось удержать позиции ниже 67 в паре с долларом, а уже к концу первой половины дня рубль продвинулся в район 66,65, обновив максимум с начала года. Не слишком уверенно чувствовал себя доллар и на внешних рынках. Так, на площадках EM заметное укрепление в паре с американской валютой к окончанию первой половины дня помимо рубля демонстрировали турецкая лира, южноафриканский рэнд, тайский бат. Индекс доллара к шести основным валютам также пребывал в отрицательной зоне, несмотря на то, что его основная составляющая пара евро/доллар торговалась практически в нуле. Основные потери в индексе доллар нес в парах с канадским долларом (-0,1%), японской иеной (-0,1%) и британским фунтом (-0,1%), которого пока не слишком смущают внутренние политические потрясения, связанные с выходом Великобритании из ЕС. Впрочем, основную поддержку отечественной валюте с самого утра оказывали котировки нефти, которые к середине дня поднялись выше отметки в 61 долл.".

Первые обязательные платежи в бюджет не повлияли на комфортную ситуацию с рублевой ликвидностью на внутреннем рынке, подчеркивает эксперт ИК. Несмотря на вчерашний отток средств в рамках уплаты обязательных страховых платежей, совокупные остатки ликвидности банков на корсчетах в ЦБ пополнились более чем на 100 млрд руб., достигнув отметки в 2,8 трлн руб. Высокий уровень свободной ликвидности в банковской системе связан как с притоком средств по бюджетному каналу, так и с тем, что банки поддерживают относительно невысокий объем остатков на недельных депозитах в ЦБ. Избыток рублевой ликвидности может оставить рубль без должной поддержки в рамках январского налогового периода, полагает Юрий Кравченко. В то же время, получив на счета бюджетную ликвидность, банки могут увеличить объем размещения средств на депозитах в ЦБ через неделю, что в преддверии основных налоговых выплат повысит спрос на рублевые средства.

"В случае дальнейшего восстановления нефтяных котировок пара доллар/рубль уже в ближайшее время может оказаться ниже 66,5 руб., однако рассчитывать на ее продвижение в сторону 66 руб. пока не приходится. Более того, не исключено, что сегодняшние официальные данные по запасам и добыче в США разочаруют нефтяной рынок, что скорректирует сырьевые котировки и вернет доллар на внутреннем рынке в район 67 руб.", - прогнозирует специалист ИК "Велес Капитал".