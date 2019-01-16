"Русал" по-прежнему остается заложником геополитики - БКС

"Русал" по-прежнему остается заложником геополитики. Последние колебания котировок акций и облигаций "Русала" зависели от новостного потока, касающегося санкций. Тот позитивный настрой, который был перед новым годом, когда Минфин США выступил с заявлением о снятии санкций с "Русала", практически сошел на нет на фоне негативных заявлений Конгресса и Сената США по этому вопросу. Во вторник в Сенате прошло голосование по вопросу рассмотрения резолюции с неодобрением планов Минфина США снять санкции. По итогу голосования рассмотрение документа продолжится, и финальное голосование по этому вопросу еще впереди. Также эту резолюцию должны будут принять в Конгрессе. В случае принятия резолюции вопрос о снятии санкций "повиснет в воздухе", и мы увидим дальнейшее падение котировок Русала", - отмечает ведущий персональный брокер "БКС Брокер" Сергей Дроздов.

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