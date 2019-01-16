Goldman Sachs поднял рейтинг акций Татнефти до "покупать" и добавил "обычку" в топ-лист на покупку

Goldman Sachs пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки рекомендация для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) была повышена с "держать" до "покупать", а обыкновенные акции компаний были добавлены аналитиками Goldman Sachs в "CEEMEA Focus List" (топ-лист на покупку в регионе CEEMEA), заменив бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH).

В то же время рейтинги бумаг других компаний сектора остались без изменения.

Для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP), глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN), ADR "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) была подтверждена рекомендация "покупать", а для GDR "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) и обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) эксперты сохранили рекомендацию "держать".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Газпром - 5,9 (текущая цена - 4,7), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НОВАТЭК - 180 (текущая цена - 76,9), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Роснефть - 8 (текущая цена - 6,4), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 92 (текущая цена - 77,4), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для обыкновенных акций, цены в рублях) - 31 (текущая цена - 27,6), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для привилегированных акций, цены в рублях) - 44 (текущая цена - 39,2), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром нефть - 34 (текущая цена - 26,8), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть (для обыкновенных акций, цены в рублях) - 910 (текущая цена - 730,3), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть (для привилегированных акций, цены в рублях) - 640 (текущая цена - 505,8), рекомендация - покупать.