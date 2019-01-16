Прогноз "Сбербанка" весьма реалистичен: рост прибыли на 10%, увеличение кредитного портфеля на 10%, средств клиентов – на 6-9% - Промсвязьбанк

"По итогам 2018 г. "Сбербанк" продемонстрировал улучшение ключевых показателей. Основными драйверами роста прибыли стали: увеличение работающих активов, наращивание комиссионных доходов (+19,5%), увеличение доходов от торговых операций и валютной переоценки (+52,8%), снижение расходов на резервирование потерь (-13,0%). Операционные расходы в 2018 г. выросли консервативными темпами – всего на 4,2% г/г. Этому способствовало сокращение 126 офисов. Рост операций при сокращении сети отделений был обеспечен перетоком клиентов в цифровые каналы обслуживания. В конце 2018 г. число активных он-лайн клиентов "Сбербанка" составляло 58 человек в месяц (+16% г/г). В 2019 г. "Сбербанк" прогнозирует рост прибыли на 10%, увеличение кредитного портфеля на 10%, средств клиентов – на 6-9%. На наш взгляд, данный прогноз весьма реалистичен", - отмечают в Промсвязьбанке.

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