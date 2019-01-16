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Главная / Мнения аналитиков / Успешное проведение аукционов ОФЗ может поддержать рубль в основных валютных парах - "Нордеа Банк"
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16 января 2019 года 11:24
Успешное проведение аукционов ОФЗ может поддержать рубль в основных валютных парах - "Нордеа Банк"
"Рубль укрепился в основных валютных парах к закрытию российского рынка во вторник и сегодня в ходе утренних торгов продолжает отыгрывать позиции. Пара USD/RUB в моменте торгуется в районе 66.8, EUR/RUB – 76.2. Поддержку российской валюте в паре с евро вчера оказали опасения, высказанные Драги, о перспективах европейской экономики. Стоит также отметить, что вчерашнее возобновление валютных покупок Банком России в рамках бюджетного правила не повлияло на динамику рубля на валютном рынке. Ранее мы уже отмечали, что не ожидаем давления на рубль вследствие возобновления покупок валюты российским регулятором. Сегодня внимание участников рынка будет направлено на аукционы ОФЗ, в ходе которых Минфин предложит государственные бумаги на 35,1 млрд. руб., это максимальный объем за 6 последних месяцев. Успешное проведение аукционов может поддержать рубль в основных валютных парах. Ориентирами по паре USD/RUB остаются значения 66.5-67.5", - комментируют ситуацию на валютном рынке аналитики "Нордеа Банка".
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16 января 2019 года 19:44
Москва. 16 января. Доллар США и евро усилили снижение в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" в среду, опустившись к минимальным уровням приблизительно за месяц; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets (EM), а также удачным аукционам Минфина по размещению ОФЗ. читать дальше
.16 января 2019 года 19:26
Снижение рынка акций РФ в среду на нефтяных бумагах было пресечено подъемом акций энергокомпаний и Сбербанка
Москва. 16 января. Снижение рынка акций РФ в среду на бумагах нефтяников из-за слабости нефти было пресечено подъемом акций энергокомпаний и Сбербанка; индекс МосБиржи смог удержаться выше 2430 пунктов, несмотря на укрепление рубля. читать дальше
.16 января 2019 года 18:57
Начало торгов на валютном рынке выдалось весьма успешным для рубля, а к окончанию рабочего дня нацвалюта увеличила преимущество - ИК "Велес Капитал"
"Начало торгов на валютном рынке для рубля выдалось весьма успешным. На открытии отечественной валюте удалось удержать позиции ниже 67 в паре с долларом, а уже к концу первой половины дня рубль продвинулся в район 66,65, обновив максимум с начала года. В последующие часы пара консолидировалась в... читать дальше
.16 января 2019 года 18:45
Москва. 16 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подрастают на фоне усилившегося у глобальных инвесторов "аппетита к риску". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) снижаются в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.16 января 2019 года 18:35
Российский рынок продолжает консолидироваться под важным сопротивлением - уровнем 2450 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк
"В среду российский фондовый рынок сделал еще один шаг вниз. При этом инвесторы вновь проигнорировали позитивный внешний фон. Так, покупкам способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась в район 60,8 доллара за баррель. Дополнительную поддержку быкам оказала... читать дальше
.16 января 2019 года 18:17
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $10,4 до $9 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина. Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена с... читать дальше
.16 января 2019 года 17:45
Как и ожидалось, Палата общин британского парламента во вторник вечером проголосовала против плана Brexit премьер-министра Терезы Мэй. Это стало историческим поражением действующего правительства: против предложения было подано 432 голоса, за - 202 голоса, отмечает экономист Julius Baer Дэвид... читать дальше
.16 января 2019 года 17:18
aiffeisenbank понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $10,4 до $9 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина. Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". читать дальше
.16 января 2019 года 16:48
"Нефть торговалась без существенной волатильности. Ночью API сообщил о незначительном снижении запасов нефти и о существенном росте топливных запасов. Однако рынок в большей степени интересует статистика добычи в США, которая появится позднее вечером. Кроме того, заявления из Китая по поводу... читать дальше
.16 января 2019 года 16:23
Рубль усиливает свои позиции благодаря повышенному спросу на ОФЗ и грядущим налоговым платежам - "Открытие Брокер"
"Рубль продолжил попытки укрепления, чему способствовал высокий спрос на аукционах ОФЗ. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4035 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,85%, недельная снизилась до 7,89%, а месячная осталась на уровне 8,23%. Минфин в среду проводит... читать дальше
.16 января 2019 года 15:51
Москва. 16 января. читать дальше
.16 января 2019 года 15:50
Кардинальных изменений на фондовых рынках Европы и России до конца основной сессии ожидать не стоит - ИК "ФИНАМ"
"Российский фондовый рынок "дрейфует" вблизи вчерашнего закрытия. Индекс "Московской биржи" теряет 0.2% и торгуется вблизи отметки 2435 пунктов, а валютный индекс РТС показывает нулевое изменение и торгуется вблизи отметки 1145 пунктов. Кардинальных изменений на фондовых рынках Европы и России до... читать дальше
.16 января 2019 года 15:21
"Сфера ЖКХ, наряду с медициной, является крайне востребованной и не подвержена колебаниям из-за политических или экономических волнений. При этом коммунальные компании значимую часть средств тратят на обновление инфраструктуры, что делает их работу более эффективной. Поэтому в 2019 году я... читать дальше
.16 января 2019 года 14:59
Сланцевая революция привела к тектоническим сдвигам в энергетическом секторе, констатирует глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. На рынке нефти и газа менее чем за два десятилетия риски нехватки предложения сменились вероятностью перепроизводства сырья. В начале 2017 года... читать дальше
.16 января 2019 года 14:30
"С начала торговой пятидневки евро уже растерял почти все заработанное на прошлой неделе, - комментирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. - При этом EUR/USD пока остается в диапазоне, ограниченном уровнями 1.15-1.13, и тестирует отметку 1.14. В... читать дальше
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