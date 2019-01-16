Сегодня ожидаем продолжения умеренного роста рубля - РФПИ

"По итогам вчерашних торгов рубль укрепился к доллару на 0.2%, что выглядело довольно умеренно. В то же время, на фоне резкого снижения в паре EUR/USD российская валюта довольно сильно прибавила к евро (0.65%), поэтому в терминах бивалютной корзины, на которую многие почти не смотрят, рубль вчера показал довольно заметное укрепление. Почему динамику рубля к евро в средне- и долгосрочной перспективе важна? Потому, что с точки зрения внешнеторговых несырьевых потоков и влияния курса на конкурентоспособность, его котировка к евро является существенной и значимой компонентой при расчете номинального и реального эффективного курса рубля (средневзвешенный курс рубля с весами стран-торговых партнеров). Более того, несмотря на все еще более низкую ликвидность рынка EUR/RUB по сравнению с USD/RUB, роль евро во внешнеторговых расчетах и резервах ЦБ уверенно растет. Постепенно это повышает и активность компаний на рынке EUR/RUB, поэтому динамика бивалютной корзины продолжит оставаться важным индикатором. Что касается краткосрочных перспектив рубля, то, несмотря на внешние события, явного давления он не ощущает. Рост цен на нефть Brent до US$60.70/брл сегодня утром выступает поддержкой для тенденций вчерашнего вечера, когда рубль прошел отметку 67/USD. Сегодня ожидаем продолжения этого движения и умеренного роста рубля", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.