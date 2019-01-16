Рынок ОФЗ продолжает оставлять без внимания факторы риска - Росбанк

" Вчера рынок ОФЗ вновь перешел в режим ралли, продемонстрировав снижение доходностей гособлигаций от 0-2 бп на переднем участке кривой до 10-11 бп в длине. Наиболее логичным поводом для движения выглядит сравнительно осторожный выбор Минфина на сегодняшние первичные аукционы: 15 млрд руб. 5-летних ОФЗ-ПД 26223, 15 млрд руб. 10-летних ОФЗ-ПД 26224 и 5.1 млрд руб. ОФЗ-ИН 52002. Вероятно, участники рынка закладывались на более агрессивное предложение со стороны ведомства, в частности, применительно к длинным ОФЗ-ПД. При этом, рынок продолжает оставлять без внимания факторы риска. В отрыве от итогов голосования по Brexit'у, которые стали известны уже после закрытия основной сессии, инвесторы проигнорировали "разочаровывающие" (со слов представителей Госдепа США) переговоры по договору о РСМД в Женеве, несмотря на приближение озвученного американской стороной дедлайна по началу подготовки к выходу из соглашения (2 февраля). Сегодня рынок будут тестировать данные по инфляции за период 10-14 января, которые продемонстрируют степень дальнейшего разгона цен после скачка на 0.5% в первую декаду месяца", - отмечают в Росбанке.