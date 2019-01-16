Ожидаем увидеть достаточно хороший спрос на ОФЗ с фиксированным купоном - Промсвязьбанк

"Накануне аукционов Минфина инвесторы пребывали в позитивном настроении – вчера доходность 10-летнего "бенчмарка" ОФЗ возобновила снижение, опустившись на 8 б.п. – до 8,36% годовых; 5-летние госбумаги потеряли в доходности 6 б.п. (8,21% годовых). Начало FX-покупок ЦБ, как и ожидалось, в явном виде не повлияло на валютный рынок – рубль удержался вблизи отметки 67 руб./долл; нефтяные котировки остаются на комфортном уровне – 60 долл./барр. Сегодня выйдут данные по недельной инфляции, которые также могут укрепить ожидания инвесторов относительно отсутствия риска повышения ставки в I квартале. Как и ожидалось, Минфин, используя достаточно позитивную конъюнктуру, сделал ставку преимущественно на длинные госбумаги, предложив 10-летние ОФЗ 26224 и 5-летние ОФЗ 26223 на 15 млрд. руб., а также 9-летний инфляционный выпуск ОФЗ 52002 на 5,14 млрд. руб. Вместе с тем общий объем предложения на 35 млрд руб. оказался относительно скромным, учитывая планы министерства разместить бумаг на 450 млрд руб. на 11 аукционах в первом квартале. Ожидаем увидеть достаточно хороший спрос на ОФЗ с фиксированным купоном, учитывая позитивную рыночную конъюнктуру, дебют Минфина на рынке в новом финансовом году, а также умеренный объем предложения. Сохраняем нашу локальную цель по доходности 10-летних ОФЗ на уровне 8,25% годовых (50 б.п. премии к ставке ЦБ). "Линкер" с текущей доходностью 3,32% годовых может быть интересным для консервативных инвесторов для хэджирования рисков превышения средней инфляции над таргетом ЦБ", - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.