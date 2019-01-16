Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 16 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник ростом благодаря подъему котировок акций технологических компаний вслед за скачком стоимости бумаг Netflix, объявившей о рекордном повышении цен на свои сервисы. Поддержку рынку оказала информация о готовности китайских властей стимулировать экономический рост, несколько ослабившая опасения, что спад в экономике КНР негативно скажется на глобальной экономике. Во вторник власти Китая распространили официальное заявление о готовности поддерживать экономику, в том числе, за счет улучшения доступности кредитования для малого бизнеса, снижения налогов и наращивания инвестиций в инфраструктуру.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией в Великобритании, однако не опасаются, что она может существенно сказаться на мировой экономике. Британский парламент во вторник с подавляющим перевесом голосов отверг соглашение по выходу Великобритании из ЕС, оппозиция в Палате общин инициирует в среду голосование о доверии правительству. Поражение правительства стало самым разгромным с 20-х годов прошлого века и поставило под вопрос результаты почти 2-летних переговоров Лондона и Брюсселя об условиях выхода Британии из ЕС. У кабинета остается совсем немного времени, чтобы избежать выхода из союза без какого-либо соглашения, что может иметь катастрофические последствия для экономики страны.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в среду на фоне ослабления оптимизма, вызванного накануне информацией о готовности китайских властей стимулировать экономический рост. Трейдеры также оценивают новости из США и Великобритании, повышающие опасения замедления глобального экономического подъема. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,6%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, тайваньский TAIEX - на 0,4%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 0,4%.

В свою очередь цены на нефть в среду стабильны после публикации данных Американского института нефти (API) о запасах. Накануне активный рост рынка поддержали сообщения о новых стимулах Китая, включающих снижение налогов. При этом трейдеры и аналитики рассчитывают на сокращение товарных запасов нефти в США в официальных данных министерства энергетики шестой раз за семь недель. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК увеличилась на 0,15%, до $60,73 за баррель. По итогам торгов во вторник Brent выросла в цене на 2,8% - до $60,64 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал также на 0,15% - до $52,47 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США снизились на неделе, завершившейся 11 января, на 560 тыс. баррелей. Вместе с тем институт сообщил о резком увеличении резервов бензина - сразу на 6 млн баррелей, а также о росте запасов дистиллятов на 3,2 млн баррелей. Данные Минэнерго США будут обнародованы в 18:30 мск в среду. Как показал опрос, проведенный агентством Bloomberg, рынок ждет снижения на 2,5 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, рассчитывают на сокращение запасов нефти на 250 тыс. баррелей. По их оценкам, запасы бензина поднялись на 2,6 млн баррелей, дистиллятов - на 90 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник немного подросла по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,235 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,3 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 января вырос на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,39 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,08%, поднявшись до 577,99 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-002Р-04" (+0,43%), "Транснефть-001P-08" (+0,36%) и "РЖД-001P-01R" (+0,26%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром БО-23" (-0,48%), "ГТЛК-001Р-04" (-0,38%) и "ГК ПИК БО-07" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Южноуральский арматурно-изоляторный завод" (ЮАИЗ, входит в ООО Global Insulator Group, GIG) 23 января планирует начать размещение облигаций серии 1-001 объемом 250 млн рублей. Облигации сроком обращения 5 лет будут размещены по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,25% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций объемом до 750 млн рублей. В рамках 5-летней программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет. Ранее компания на долговой рынок не выходила.